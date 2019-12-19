Украинской компании пришлось отказаться от космодрома в Херсонской области

Компания Space Logistics Ukraine планировала построить в Херсонской области космодром, но этим планам не суждено сбыться. Исследование, посвященное перспективам данного проекта, показало, что запуски с использованием стандартных систем для отечественных ракет-носителей с территории Украины невозможны. Об этом сообщил глава компании Дмитрий Легеза в ходе пресс-конференции в Киеве.

По его словам, стартовый комплекс должен был разместиться на землях испытательного полигона "Ягорлык" в Херсонской области. В таком случае траектории запускаемых ракет проходили бы над Черным морем, куда бы попадали отработанные ступени и обтекатели. Однако выяснилось, что такой план нельзя привести в действие, не затронув территории Турции.

Впрочем, Space Logistics Ukraine не отказывается от идеи проведения запусков с территории Украины. В настоящее время компания рассматривает альтернативный проект воздушных стартов при помощи гибридных дирижаблей.

Ранее она предполагала, что Херсонская область является оптимальной локацией для постройки космодрома, соорудить который возможно в течение 5 лет. Стартовая стоимость проекта оценивалась в $50 млн.

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