Проведен успешный запуск миссии по изучению планет вне Солнечной системы

Из Французской Гвианы стартовала ракета "Союз" с космическим телескопом

В среду, 18 декабря, был успешно запущен космический аппарат Европейского космического агентства (ЕКА), миссия которого заключается в изучении планет вне Солнечной системы. Об этом сообщает АР.

Телескоп "Хеопс" (сокращение от "ExOPlanet Satellite", – ред.) успешно стартовал из Французской Гвианы в 08:54 по Гринвичу вместе с российской ракетой "Союз". Запуск состоялся спустя 24 часа после того, как первая попытка была отложена из-за технических неполадок с программным обеспечением в верхней ступени ракеты.

ЕКА сообщает, что миссия станет первой в области изучения уже открытых далеких планет в диапазоне размеров от Земли до Нептуна. Запущенный на орбиту телескоп сфокусируется на объектах возле ярких звезд, чтобы определить технические характеристики планет.

По словам швейцарского астронома и лауреата Нобелевской премии по физике Дидье Келоза, который возглавляет научную группу "Хеопс", миссия сосредоточится на 100 из более чем 4 тыс. открытых экзопланет.

Келоз подчеркнул, что телескоп должен помочь ученым определить размеры найденных планет и наличие у них атмосферы.

"Мы ничего он них не знаем, кроме того, что они (планеты, – ред.) существуют", – добавил ученый.

Ожидается, что телескоп может потратить от 100 минут до 5 дней на изучение той или иной экзопланеты, в зависимости от ее размеров.

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