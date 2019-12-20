Сосны с папоротниками вместо иголок. Найден самый древний ископаемый лес на Земле

Самый древний ископаемый лес на Земле был найден в карьере из песчаника в штате Нью-Йорк. Об этом сообщает The Guardian.

Найденный в городе Кайро лес простирался бы от Нью-Йорка до Пенсильвании и за ее пределы. Его возраст составляет около 386 миллионов лет. Так, найденный ископаемый лес оказался старше на 2-3 млн лет, чем самый старый из ранее найденных лесов в Гильбоа, также в штате Нью-Йорк.

"Ископаемые леса встречаются крайне редко. Чтобы действительно разобраться в том, как деревья начали вытягивать углекислый газ из атмосферы, нам нужно понять экологию и среду обитания самых ранних лесов", – заявил ученый из Школы наук о Земле и океане Кардиффского университета Крис Берри.

По словам ученых, ископаемый лес показался бы странным для современных людей. В нем произрастали 10-метровые безлистные деревья с массивными стволами, короткими ветвями, напоминающими палочки сельдерея, а также мелкими ленточными корнями. В окаменелостях также было обнаружено дерево под названием Archaeopteris, которое отдаленно напоминает сосну, но вместо иголок на ней росло нечто похожее на ветви папоротника. Archaeopteris также отличался огромными древесными корнями.

"Это далеко не то, что мы можем назвать современным деревом", – сказал Берри.

Также доисторическом лесу почти не было живых обитателей. Так, первые динозавры появятся только через 150 млн лет. Основными обитателями леса были похожие на многоножку существа и другие примитивные насекомые, часть которых со временем научилась летать.

"Смешно думать о лесе без животных. Без пения птиц. Только ветер в кронах деревьев", – отметил ученый.

Появление лесов является одним из наиболее трансформирующих событий в истории Земли. До лесов на планете уровень СО2 был намного выше, а климат намного жарче. К концу девонского периода, около 350 млн лет назад, появились первые ледники и со временем полярный лед стал незыблемым.

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