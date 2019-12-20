У космического корабля Boeing Starliner возникли проблемы на пути к МКС

В пятницу, 20 декабря, США впервые почти за 9 лет провели испытательный запуск транспортного космического корабля Starliner, разработкой которого занимался Boeing. Об этом сообщает ВВС.

Компания запустила корабль, представляющий из себя капсулу для космонавтов, на Международную космическую станцию. Поскольку запуск был испытательным, корабль отправился без экипажа.

Испытания не прошли гладко, так как корабль пока не перешел к следующему этапу на пути к МКС. В компании Boing подтвердили возникшие проблемы, а также заявили, что руководство и контрольная группа оценивают ситуацию.

Запуск капсулы произошел сегодня в 06:36 по местному времени (11:36 по Гринвичу) с помощью ракеты Atlas с площадки на мысе Канаверал.

Миссия на МКС должна продлиться неделю. Капсула вернется 28 декабря, приземлившись в пустынной местности в Нью-Мексико.

С 2011 года американские астронавты летали на МКС в российских капсулах "Союз".

Starliner является второй из новых систем, которая должна восстановить независимый доступ космонавтов на орбиту. Второй является пассажирская капсула Dragon, разработкой которой занимается компания SpaceX.

Оба корабля должны быть одобрены для ввода в эксплуатацию во второй половине 2020 года.

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