Электросамолет для воздушного такси показал новые виражи в небе

Авиационная компания Lilium продвинулась вперед в испытаниях своего полностью электрического самолета. Об этом сообщает New Atlas.

Так, немецкий стартап поделился новым видео испытаний, во время которых летательный аппарат совершил несколько новых виражей в небе. Самолет совершил вертикальный взлет, после чего ускорился до 65 км/ч, поднялся в небо на скорости 91 метр в минуту. После он выполнил поворот под углом крена 20 градусов, увеличил угол крена до 30 градусов и благополучно приземлился со скоростью 91 метр в минуту.

В компании сообщили, что трехминутный полет был частью испытаний управляемости летательным аппаратом, чтобы увидеть, как он себя ведет во время поворотов.

На данном этапе завершилась первая фаза испытаний. Во время следующего полета инженеры сосредоточатся на крыльях самолета, задействовав все 12 закрылков. В конечном итоге, крейсерская скорость самолета должна составить 300 км/ч.

Компания надеется, что к 2025 году будет запущен коммерческий службы воздушного такси в двух или трех местах по всему миру.

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