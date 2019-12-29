290 дней в невесомости. Астронавтка из США установила новый рекорд

Астронавтка из США Кристина Кох установила новый рекорд по продолжительности космического полета среди женщин. Об этом сообщает CNN.

Так, 40-летняя инженер-электрик Кох прибыла на борт Международной космической станции 14 марта и уже провела там 290 дней. Миссия космонавтки на МКС завершится в феврале 2020 года. Всего американке предстоит провести в невесомости 328 дней, или почти 11 месяцев.

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Зачастую миссии астронавтов длятся около полугода, но в NASA продлило текущую миссию, в которой участвует Кох.

В американском космическом агентстве хотят изучить эффект длительных космических полетов. Данные пригодятся для дальнейшего планирования миссий на Луну и Марс.

Ранее рекорд по пребыванию в космосе среди женщин был установлен астронавткой Пегги Уитсон. Она в период с 2016 по 2017 года провела на МКС 288 дней подряд.

Астронавт из США Скотт Келли установил рекорд среди американцев, пробыв на МКС 340 дней.

А мировой рекорд принадлежит российскому космонавту Валерию Полякову, который провел на орбитальной станции "Мир" 15 месяцев или 437 суток и 18 часов.

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