Завидное либидо 100-летней черепахи спасло от вымирания целый вид

На Галапагосские острова вернут 100-летнюю черепаху, чье завидное либидо спасло от вымирания целый вид рептилий. Об этом сообщает ВВС.

Черепаха по имени Диего был одним из 14-ти рептилий, отобранных для участия в программе разведения на острове Санта-Крус. Программа по спасению вида была досочно успешной, с момента ее основания в 1960-х года было выпущено более 200 гигантских черепах.

Одной из главных причин такого успеха оказался Диего, который стал отцом для около 800 потомков.

На данный момент программа по спасению вида была завершена, и Диего вернется на родной остров Эспаньола в марте 2020 года, отмечают в службе Национального парка Галапагос.

Так, Диего присоединиться к "десанту" из 1800 черепах, из которых 40% рептилий являются его потомством.

"Он внес большой вклад в род, который мы возвращаем в Эспаньола", – заявил директор парка Хорхе Кэррион.

В парке предполагают, что Диего был вывезен с Галапагосских островов около 80 лет назад одной из научных экспедиций. Для спасения вида Chelonoidis hoodensis, Диего забрали из зоопарка Сан-Диего в Калифорнии.

Ученые подчеркивают, что 50 лет назад на острове Эспаньола жило всего два самца и 12 самок этого вида.

Пока Диего находится в карантине, чтобы подготовиться к своем триумфальному возвращению домой на остров, который считается одной из самых старых частей Галапагосских островов.

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