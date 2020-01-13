Google открыла свой офис разработки в Киеве

Google открыла свой R&D-центр (офис разработки) в Киеве. Работать он будет на базе компании CloudSimple.

Об этом пишет AIN.UA, ссылаясь на свои источники.

Компанию CloudSimple американцы купили в ноябре 2019 года. То того времени CloudSimple работала с рекламодателями. Теперь же компания стала 3-м из 8 офисов Google в CEE (central and eastern Europe) регионе с R&D центром.

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Киевский офис находится в БЦ "Астарта", где работает около 30 человек.

Примечательно, что офис разработки в Google Россия был закрыт в 2014 году в связи с принятием правил об иностранных агентах.

Как ранее сообщал Фокус: