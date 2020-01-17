Самая быстрая в мире "юла". Ученые создали объект, делающий 300 миллиардов оборотов минуту

Ученые из Университет Пердью в США создали самый быстро вращающийся объект в мире, чья скорость достигла 300 млрд оборотов в минуту. Об этом сообщает New Atlas.

Еще в июле 2018 года команда исследователей разогнала испытуемый объект до 60 млрд оборотов минуту. Недавно же ученые побили собственный рекорд, создав новый наномасштабный ротор, который вращается в пять раз быстрее.

Как и его более ранние версии вращающийся объект представляет из себя наночастицу кремнезема в форме гантели, подвешенную в вакууме. Так, во время своего вращения новая модель разгоняется до 300 млрд оборотов в минуту. Для сравнения, бормашины в стоматологическом кабинете разгоняются до 500 тыс. оборотов в минуту, а самый быстрый пульсар в космосе вращается со скоростью 43 тыс. оборотов в минуту.

Наночастица вращается под воздействием двух лазеров. Один удерживает ее на месте, а другой вращает. Когда фотоны попадают на объект, они оказывают незначительное влияние, известное как радиационное давление. В обычных условиях такая сила слишком мала, но в вакууме дела обстоят иначе из-за отсутствия трения.

По словам ученых, новая технология может быть применима для создания легких парусов, которые однажды позволят космическим кораблям развивать высокие скорости.

"В 1600-х года Иоганн Кеплер заметил, что хвосты комет всегда указывали в сторону от Солнца из-за радиационного давления. Мы используем то же самое, но с мощными лазерами, чтобы заставлять наночастицы левитировать и вращаться", – рассказал автор исследования Тонгкан Ли.

Кроме этого, исследователи говорят, что новый тип устройства может быть использован для измерения квантовых эффектов, таких как вакуумное трение и наноразмерный магнетизм.

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