У жертвы Везувия остекленел мозг из-за резкого скачка температуры, – ученые
Исследователи обнаружили одну из жертв извержения вулкана Везувия в Италии, у которой от экстремальной жары мозг превратился в стекло. Об этом сообщает ВВС.
Извержение вулкана произошло в 79 году нашей эры, тогда погибли тысячи людей и были стерты с лица земли римские поселения невдалеке от современного Неаполя. Город Геркуланум был полностью похоронен под вулканическим пеплом
Именно в этом городе команда исследователей обнаружила останки жертвы извержения с остекленевшим мозгом. Так, фрагменты стеклянного черного материала были извлечены из черепа жертвы.
Ученые полагают, что черный материал – это остекленевшие останки человеческого мозга. Скорее всего, это произошло в процесс витрификации, при котором материал сгорает при высокой температура, а когда быстро охлаждается, то превращается в стекло или глазурь.
Место, где были обнаружены останки.
"Древние мозговые останки – чрезвычайно редка находка. Также это первое в истории открытие древнего человеческого мозга, остекленевшего от жары", – заявил судебный антрополог из Университета Неаполя Федерико II Пьер Паола Петроне.
Останки предположительно, принадлежат мужчине в возрасте около 20 лет. Он был найден "лежащим на деревянной кровати, похороненный под вулканическим пеплом" в Геркулануме. Доктор Петрон считает, что мужчина был убит мгновенно во время извержения.
Анализ обугленной древесины, найденной около тела, показал, что скачок температуры достиг 520C. Такой скачок мог воспламенить жир в теле и испарить мягкие ткани.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Помпеях во время раскопок нашли останки ребенка, погибшего при извержении. Скелет был найден во время археологических работ.
- Также археологи назвали новую дату последнего дня древнего города Помпеи. Город был уничтожен извержением вулкана в октябре 79 года н.э.