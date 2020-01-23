У жертвы Везувия остекленел мозг из-за резкого скачка температуры, – ученые

Исследователи обнаружили одну из жертв извержения вулкана Везувия в Италии, у которой от экстремальной жары мозг превратился в стекло. Об этом сообщает ВВС.

Извержение вулкана произошло в 79 году нашей эры, тогда погибли тысячи людей и были стерты с лица земли римские поселения невдалеке от современного Неаполя. Город Геркуланум был полностью похоронен под вулканическим пеплом

Именно в этом городе команда исследователей обнаружила останки жертвы извержения с остекленевшим мозгом. Так, фрагменты стеклянного черного материала были извлечены из черепа жертвы.

Ученые полагают, что черный материал – это остекленевшие останки человеческого мозга. Скорее всего, это произошло в процесс витрификации, при котором материал сгорает при высокой температура, а когда быстро охлаждается, то превращается в стекло или глазурь.

Место, где были обнаружены останки.

"Древние мозговые останки – чрезвычайно редка находка. Также это первое в истории открытие древнего человеческого мозга, остекленевшего от жары", – заявил судебный антрополог из Университета Неаполя Федерико II Пьер Паола Петроне.

Останки предположительно, принадлежат мужчине в возрасте около 20 лет. Он был найден "лежащим на деревянной кровати, похороненный под вулканическим пеплом" в Геркулануме. Доктор Петрон считает, что мужчина был убит мгновенно во время извержения.

Анализ обугленной древесины, найденной около тела, показал, что скачок температуры достиг 520C. Такой скачок мог воспламенить жир в теле и испарить мягкие ткани.

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