Не в бровь, а в глаз. В Калифорнии разрабатывают контактные линзы дополненной реальности

Калифорнийский стартап Mojo Vision разрабатывает контактные линзы дополненной реальности, как альтернативу уже существующим очкам AR. Об этом сообщает New Atlas.

Прототип линзы является "самым маленьким и плотным динамическим дисплеем из когда-либо созданных". Информация будет накладываться поверх реального мира, который видит пользователь, графика будет проигрываться с разрешением более 14 тыс. пикселей на дюйм, а их плотность составит более 200 млн пикселей на квадратный дюйм.

Линза также оборудована "самым эффективным датчиком изображения, оптимизированный для компьютерного зрения", радиопередатчик/приемник и датчики движения, которые отслеживают движения глаз и стабилизируют дисплей MicroLED.

Так выглядит прототип линзы. Фото: Mojo Vision

Прототип работает по беспроводному соединению. Окончательная версия будет включать в себя тонкопленочную батарею, которая будет держать заряд один полный день.

Компания назвала свою технологию контактных линз Invisible Computing. Как и в случае с очками AR, отображаемая информация будет передаваться по беспроводной связи со смартфона пользователя через небольшое ретрансляционное устройство. Так, могут быть переданы текстовые сообщения, пошаговые навигационные подсказки, темы для презентаций или инструкции по ремонту оборудования.

Составляющие линзы. Фото: Mojo Vision

Среди других возможностей Mojo Vision также будет отдельная функция для пользователей с плохим зрением, в которой будет использоваться наложение графики для улучшения изображения объектов реального мира. Также линзы могут быть сделаны по индивидуальному рецепту от окулиста.

Микродисплей линзы. Фото: Mojo Vision

"Mojo все еще находится в процессе проектирования, создания прототипа и тестирования, поэтому преждевременно говорит о доступности и ценах на продукт. Хотя мы планируем завершить разработку объектива Mojo первого поколения в течение следующих нескольких лет, после его должны одобрить регулирующие органы", – заявил старший вице-президент Mojo Vision по продукту и маркетингу Стив Синклер.

Как ранее сообщал Фокус: