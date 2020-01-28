Долгая дорога домой. В Индию попробуют вернуть гепардов, исчезнувших оттуда 70 лет назад

Верховный суд Индии заявил, что гепарды могут быть возвращены в страну через 70 лет после того, как они были полностью уничтожены на территории индийских лесов. Об этом сообщает ВВС.

В ответ на просьбу правительства, Верховный суд постановил, что африканские гепарды могут быть завезены в дикую природу в "тщательно выбранное место". Согласно Конвенции о международной торговле видами дикой фауны, гепарды являются исчезающим видом.

На данный момент в дикой природе остается всего 7100 гепардов, почти все они живут в Африке. Азиатского гепарда, который когда-то жил на территории Индии, остался лишь в Иране, где насчитывается около 50 особей.

Верховный суд Индии также заявил, что животные могут быть переселены на экспериментальной основе, чтобы выяснить, могут ли они адаптироваться к индийским условиям.

В колониальный период в Индии было убито не менее 200 гепардов, в основном пастухами овец и коз. Гепард – единственное крупное млекопитающее, которое вымерло после обретения Индией независимости в 1947 году.

На протяжении более 10 лет эксперты по гепардам и защитники природных ресурсов со всего мира обсуждали возможность возвращения пятнистого гепарда в Индию.

В это же время, ведущие зоозащитники опасаются, что в спешка по возвращению гепардов в Индию, в конечном итоге, приведет к содержанию животных в неволе в огромных охраняемых зоопарках под открытым небом, вместо обещанной свободы.

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