Удар в спину: ученые выяснили отчего погибла египтянка, мумия которой хранится в ирландском музее

Ученые раскрыли тайну смерти знатной египтянки Такабути, возраст мумии которой составляет не менее 2600 лет. Об этом пишет Daily Mail.

Саркофаг с мумией Такабути был привезен в Музей Ульстера в Белфасте еще в 1834 году египтологом Томасом Грегом из Холивуда, графство Даун. Саван развернули через год, мумию исследовали и с той пор не трогали. Оказалось, что Такабути завернута в погребальный саван, а ее грудь украшает сетка из бирюзы. Но в последние годы мумию подвергли радиоуглеродному анализу, провели компьютерную томографию и рентген.

Выяснилось, что Такабути была из знатного рода, жила в городе Фивы (территория современного Луксора), у нее были кудрявые каштановые волосы и ей было всего двадцать лет, когда неизвестный ударил ее ножом в спину чуть ниже левого плеча.

Девушка, скорей всего, скончалась от потери крови и была похоронена со всеми почестями. Ученые выяснили, что ее сердце было извлечено, по всей видимости взвешено, как того требовал обряд, чтобы решить, вел ли человек достойную жизнь, и возвращено в грудную клетку.

Также у Такабути был один дополнительный зуб – всего 33, вместо стандартного набора в 32, что встречается только у 0,02 процента всех людей. Также у нее было два дополнительных позвонка, которые присутствуют только у двух процентов людей.

Как ранее писал Фокус:

Британские исследователи воссоздали голос древнеегипетского священника Несьямуна, который погиб и был мумифицирован 3 тыс. лет назад. По словам исследователей, Несьямун жил при фараоне Рамсесе XI, который правил примерно в начале 11-го века до нашей эры.