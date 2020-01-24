Мумия "заговорила". Голос египтянина был услышан спустя 3 тысячи лет со дня его смерти
2020-01-24 14:50:00
Ученым удалось воспроизвести голос священника, жившего во времена Рамсеса II
Британские исследователи воссоздали голос древнеегипетского священника Несьямуна, который погиб и был мумифицирован 3 тыс. лет назад. Об этом сообщает The Guardian.
По словам исследователей, Несьямун жил при фараоне Рамсесе XI, который правил примерно в начале 11-го века до нашей эры.
Впервые мумию священника развернули в 1824 году, и последовавшие исследования показали, что Несьямуну было за 50 лет, когда его настигла смерть. Предполагается, что он умер от удушения, которое могло быть вызвано аллергической реакцией, возможно, в результате укуса насекомого.
Спустя 3 тыс. лет после этих событий, команда ученых напечатала 3D-репродукция речевого тракта Несьямуна, чтобы услышать, как звучал голос священника.
"То, что мы сделали – это звук голоса Несьямуна. Это не его речь как таковая", – рассказал соавтор исследования профессор Дэвид Ховард.
По словам команды, они отвезли мумию в медучреждение в Лидсе, чтобы сделать серию компьютерных томографий. После этого, была сделана цифровая реконструкция речевого тракта Несьямуна, которую напечатали с помощью 3D-печати.
Из-за процесса мумификации, погребения и долгого промежутка времени возникли некоторый проблемы. Так, язык мумии сморщился, а мягкое небо и вовсе отсутствовало. Ученым пришлось заполнить промежутки, а после этого подключить 3D-модель к электронной гортани и микрофону.
Воспроизведенный речевой тракт мумии.
"Мы получили электронный звук гортани, и если бы это делал сам Несьямун, он передавал бы воздух из легких через гортань, где вибрировали бы его голосовые связки, создавая тот же эффект", – добавил Ховард
По словам ученого, размеры гортани и речевого тракта священника предполагают, что он имел голос чуть выше, чем у среднестатистического мужчины в наши дни.
"Далее мы хотели бы разработать компьютерную модель, которая позволит нам перемещать речевой тракт и формировать различные гласные звуки и, надеюсь, в конечном счете слова. Полученный нами звук не был тем, что Несьямун издавал при жизни, но дальше мы сможем восстановить его речь полностью", – подытожил соавтор работы.
Как ранее сообщал Фокус:
- Ученые просканировали древнеегипетскую мумию кота и обнаружили подлог. Оказалось, что когда мумию делали, то отнеслись к процессу не очень ответственно.
- А египетские археологи впервые вскрыли "проклятые" саркофаги художника и его жены. Сеннеджем и его супруга жили более 3400 лет назад.