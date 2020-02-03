Ледник Судного дня. Робот проверил состояние одного из самых нестабильных ледников мира

Роботизированная подлодка сделала первые снимки подводного основания одного из самых крупных ледников в мире. Об этом сообщает New Atlas.

Устройство Icefin проехало под ледником Туэйтса в Западной Антарктиде, чтобы собрать информацию о его таянии, что представляет непосредственный риск для повышения уровня моря.

Изменяющийся климат грозит резким и беспрецедентным повышением уровня моря, и состояние ледника Туэйтса вызывает особые опасения. Также известный как ледник Судного дня, он является самым нестабильным ледником в Антарктиде, стремительно впадающий в залив Пайн-Айленд моря Амундсена.

Линия заземления ледника. Фото: International Thwaites Glacier Collaboration/Georgia Tech-Schmidt lab

За последние десятилетия скорость таяния ледника ускорилась, что повлекло за собой до 40% повышения уровня моря в некоторых районах. Ученые опасаются, что если ледник полностью разрушится, то уровень моря может подняться на целых 64 см.

Ключом к оценке этой угрозы является так называемая линия заземления, точка где встречаются сам ледник и морское дно.

"Icefin проплыл более 15 км туда и обратно во время пяти миссий. Так, робот выполнил два подхода к зоне заземления, в том числе один, когда он максимально приблизился к месту, где морское дно встречается со льдом. Мы увидели удивительное взаимодействие океана и ледника, вызванные проседанием линии заземления и быстрым таянием из-за теплой воды в океане", – рассказала исследователь из Технологического института Джорджии Бритни Шмидт.

Подлодка Icefin. Фото: International Thwaites Glacier Collaboration/Georgia Tech-Schmidt lab

Данные от Icefin и миссии в целом, все еще изучаются, ожидается, что результаты будут опубликованы ближайшие месяцы или годы.

"Мы знаем, что более теплые воды океана разрушают многие ледники Западной Антарктиды, но мы особенно обеспокоены состоянием Туэйтса. Новые данные помогут предсказать будущее ледника с большей точностью", – заявил океанограф BAS Кит Николс.

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