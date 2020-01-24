Вода стала теплее: британец проплыл под антарктическими льдами, чтоб подтвердить изменения климата

2020-01-24 19:01:15

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Заплыв длился более 10 минут и пловцу не понадобились дополнительные средства защиты

50-летний Льюис Пью, профессиональный пловец из британского Плимута совершил рискованный заплыв в тоннеле под антарктическими льдами, чтобы указать на климатические изменения. Об этом пишет ВВС.

Во время заплыва на Пью были только шапочка, очки и плавки. Он рассказал, что пока плыл, то постоянно слышал треск тающего льда, а температура воды была выше нуля.

антарктический заплыв, льюис пью

Хоть Антарктида и держит рекорд по самым холодным температурам, но пловец отметил, что наблюдал таяние льдов во время своего заплыва. Также он рассказал, что это был самый опасный и самый красивый маршрут в его жизни.

"Я видел все оттенки синего и голубого", - рассказал мистер Пью и отметил, что только 33-летний опыт позволил ему провести этот рискованный заплыв длительностью 10 минут и 17 секунд.

льюис пью, антарктический заплыв

Все фото: Kelvin Trautman

Двумя годами ранее Пью проплыл вдоль пролива Ла-Манш, соединяющего Северное море с Атлантическим океаном. Свое плавание он посвятил проблеме увеличения количества мусора, в частности, пластика в океанах Земли. Длина Ла-Манша - 578 километров. Плавание продлилось 49 дней.

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