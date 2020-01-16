2019-й год оказался вторым самым теплым за всю историю наблюдений, – NASA
2020-01-16 09:57:42
Выше температура на поверхности Земли была только в 2016 году
Средняя температура на поверхности Земли в 2019 году была второй по величине с момента начала современных наблюдений в 1880 году. Об этом сообщили NASA и Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA).
Сохраняется тенденция потепления планеты: последние пять лет были самыми теплыми за последние 140 лет.
В прошлом году температура была на 0,98 градуса по Цельсию выше, чем в среднем с 1951 по 1980 годы.
"Десятилетие, которое только что закончилось, явно самое теплое за всю историю, – сказал директор Института космических исследований имени Годдарда (GISS) Гэвин Шмидт. – Каждое десятилетие с 1960-х годов было теплее, чем предыдущее".
Повышение температуры в атмосфере и океане ускоряет таяние льда в Гренландии и Антарктиде, способствует росту таких экстремальных явлений, как: волны тепла, лесные пожары, интенсивные осадки.
Динамика изменений температуры на планете. Источник: Студия научной визуализации NASA
Как ранее сообщал Фокус:
- Оксфордский словарь английского языка назвал словом 2019 года словосочетание Сlimate emergency, что означает "чрезвычайная климатическая ситуация".
- В Украине из-за теплой погоды начали цвести растения. Так, под Киевом, в Вышгороде начали цвести подснежники, а в Никополе Днепропетровской области – одуванчики.