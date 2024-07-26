Земля закипает и это не шутки. NASA показало, как выбросы CO2 тревожно парят над планетой (видео)

Исследователи показали первое в своем роде видео, на котором видно, как планету окутывают клубы смога и парниковых выбросов.

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Нас больше не пугают климатическим кризисом планеты — он уже здесь, в результате чего мир столкнулся с невероятными волнами жары, засухи и лесных пожаров. Данные свидетельствуют о том, что последние 13 месяцев, по сути, стали самыми жаркими в истории наблюдений, а в июле уже были установлены минимум два температурных рекорда, пишет Science Alert.

Планета закипает и на то есть несколько причин, однако наиболее значимой, по мнению исследователей, являются парниковые выбросы и добыча полезных ископаемых, от которых мы все еще не способны отказаться. Чтобы в очередной раз обратить внимание человечества на проблему климатического кризис, NASA опубликовало удивительное видео, показывающее, как потоки углекислого газа циркулируют в атмосфере Земли.

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Эксперты NASA картируют выбросы человечества, а затем используют эти данные, чтобы визуально отобразить климатическую картину мира. В новом видеоролике студия научной визуализации NASA показала, как ветер и воздушные потоки перемещали выбросы CO2 в атмосфере Земли с января по март 2020 года. Видео с высоким разрешением приближается и показывает, как отдельные источники углекислого газа, в том числе электростанции и лесные пожары, загрязняют нашу атмосферу.

По словам климатолога Лесли Отт, они с коллегами пытаются обнаружить и визуализировать, откуда берется углерод и как именно он влияет на нашу планету. Такой простой способ как визуализация является чрезвычайно наглядным и, по мнению экспертов, может привлечь внимание общественности.

Исследования показывает, что большая часть углерода над США, Южной Азией и Китаем поступает из промышленности, электростанций и транспорта. В то же время над Африкой и Южной Америкой наибольшая часть выбросов обусловлена сжиганием, в том числе лесными и сельскохозяйственными пожарами, а также расчисткой земель. Выбросы также происходят от ископаемого топлива, например, нефти и угля.

Взглянув на визуализацию, можно заметить, что выбросы непостоянны, а будто "пульсируют". Ученые отмечают, это связано с тем, что лесные пожары, например, чаще вспыхивают днем, а ночью — замедляются. В то же время, днем деревья и растения фотосинтезируют, потребляя углерод и выделяя кислород, а массивы суши и океаны действуют как поглотители CO2.

Авторы исследования отмечают, что их визуализация основана на GEOS — системе наблюдения Земли — системе, интегрированной для моделирования связанных атмосферы, океана и наземных земных систем. NASA называет ее "моделью анализа погоды высокого разрешения", и использует суперкомпьютеры для отображения того, что происходит в атмосфере.

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