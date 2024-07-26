Во сколько Земле обойдутся Олимпийские игры в Париже: 31 бургер или 83 бутылки вина на человека

Исследователи стремятся понять, каким будет углеродный след каждого человека, что приедет в Париж на Олимпийские игры.

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26 июля в Париже стартуют летние Олимпийские игры-2024. Это спортивное событие привлекает туристов из разных уголков мира, но ученые едва ли слишком воодушевлены, в особенности в условиях климатического кризиса и закипания Земли, пишет Daily Mail.

В новом исследовании ученые стремятся рассчитать, каким будет углеродный след каждого посетителя Олимпийских игр. Авторы исследования обнаружили, что в среднем каждый посетитель Олимпиады понесет ответственность за 100 кг выбросов углекислого газа. Для сравнения, это эквивалентно съеденному 31 бургеру с говядиной, выпитым 83 бутылкам вина, а также 500 км поездки на авто.

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Исследователи отмечают, что основными источниками выбросов углекислого газа на играх станут продукты питания, транспорт, производство энергии, строительство, а также множество другого. Любопытно, что еще на ранних стадиях подготовки планировалось, что игры в Париже станут первыми в истории углеродно-нейтральными Играми, однако этот план вскоре был отклонен.

По словам климатолога из Политехнического университета Монреаля в Канаде, доктора Энн де Бортоли, Олимпийские игры в Париже, вероятно, продемонстрируют более высокие выбросы углерода, чем предыдущие соревнования — в Токио в 2020 году. Дело в том, что тогда зрителям пришлось держаться подальше от Олимпийских игр из-за пандемии коронавируса.

Исследователи теперь полагают, что мир уже находится в такой точке климатического кризиса, что нам стоит переосмыслить подобные масштабные события, и Олимпийские игры в частности, в соответствии с международными целями в области климата. Некоторые эксперты сегодня считают, что масштаб этих событий попросту несовместим с устойчивостью земного климата.

По словам доктора де Бортоли, максимальный бюджет для Олимпийских игр в Париже был установлен в 2024 году на уровне 1,58 миллиона тонн эквивалента CO2. Предполагалось, что организаторы не выйдут за этот предел, если хотят внести свой вклад в борьбу с изменением климата. Отметим, что данная цель весьма амбициозна, так как Игры в Токио в 2020 году все равно произвели почти 2 миллиона тонн CO2, и это при том, что проводились во время пандемии.

Исследователи отмечают, что точный углеродный след Олимпийских игр в Париже станет известен лишь после окончания игр. Однако предварительные оценки предполагают, что он составит 1,6 миллиона тоннCO2-эквивалента на 13-16 миллионов посетителей или около 100-125 кг CO2-эквивалента на человека. Для сравнения такие показатели можно сравнить с поездкой на авто на 500 км, или 10 000 км на метро, а также потреблением 31 бургера с говядиной или 83 бутылок вина.

Выбросы углерода во время Олимпиады, или любого другого крупного мероприятия, происходят из многочисленных источников, включая транспорт, новые здания и инфраструктуру, или даже выращивание животных на мясо, которых забивают для еды.

Ученые признают, что до завершения Олимпийских игр в Париже мы едва ли сможем подвести итоги, но они надеются, что нынешние Игры уж точно станут более экологически чистыми, чем Игры в Рио-2016 или Лондоне-2012 — обе эти Олимпиады были признаны самыми наименее экологически чистыми в истории.

Ранее Фокус писал о том, что названо то, что поглощает больше трети выбросов углерода на планете.