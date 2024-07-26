У скільки Землі обійдуться Олімпійські ігри в Парижі: 31 бургер або 83 пляшки вина на людину

Дослідники прагнуть зрозуміти, яким буде вуглецевий слід кожної людини, що приїде в Париж на Олімпійські ігри.

Related video

26 липня в Парижі стартують літні Олімпійські ігри-2024. Ця спортивна подія приваблює туристів із різних куточків світу, але вчені досить скептичні, особливо в умовах кліматичної кризи й закипання Землі, пише Daily Mail.

У новому дослідженні вчені прагнуть розрахувати, яким буде вуглецевий слід кожного відвідувача Олімпійських ігор. Автори дослідження виявили, що в середньому кожен відвідувач Олімпіади нестиме відповідальність за 100 кг викидів вуглекислого газу. Для порівняння, це еквівалентно з'їденому 31 бургеру з яловичиною, випитим 83 пляшкам вина, а також 500 км поїздки автівкою.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Дослідники зазначають, що основними джерелами викидів вуглекислого газу на іграх стануть харчі, транспорт, виробництво енергії, будівництво, а також безліч іншого. Цікаво, ще на ранніх стадіях підготовки планувалося, що ігри в Парижі стануть першими в історії вуглецево-нейтральними Іграми, проте цей план незабаром було відхилено.

За словами кліматолога з Політехнічного університету Монреаля в Канаді, доктора Енн де Бортолі, Олімпійські ігри в Парижі, ймовірно, матимуть вищі викиди вуглецю, ніж попередні змагання — в Токіо 2020 року. Річ у тім, що тоді глядачам довелося триматися якомога далі від Олімпійських ігор через пандемію коронавірусу.

Дослідники тепер вважають, що світ уже перебуває в такій точці кліматичної кризи, що нам варто переосмислити ці масштабні події, і Олімпійські ігри зокрема, відповідно до міжнародних цілей у сфері клімату. Деякі експерти нині вважають, що масштаб цих подій просто несумісний зі стійкістю земного клімату.

За словами доктора де Бортолі, максимальний бюджет для Олімпійських ігор у Парижі було встановлено 2024 року на рівні 1,58 мільйона тонн еквівалента CO2. Передбачалося, що організатори не вийдуть за цю межу, якщо хочуть зробити свій внесок у боротьбу зі зміною клімату. Зазначимо, що ця мета вельми амбітна, оскільки Ігри в Токіо 2020 року все одно продукували майже 2 мільйони тонн CO2, і це за умови, що їх проводили під час пандемії.

Дослідники зазначають, що точний вуглецевий слід Олімпійських ігор у Парижі стане відомий лише після закінчення ігор. Однак попередні оцінки припускають, що він становитиме 1,6 мільйона тонн CO2-еквівалента на 13-16 мільйонів відвідувачів або близько 100-125 кг CO2-еквівалента на людину. Для порівняння такі показники можна порівняти з поїздкою на авто на 500 км, або 10 000 км на метро, а також споживанням 31 бургера з яловичиною або 83 пляшок вина.

Викиди вуглецю під час Олімпіади, чи будь-якого іншого великого заходу, відбуваються з численних джерел, включно з транспортом, новими будівлями та інфраструктурою, або навіть через вирощування на м'ясо тварин, яких забивають для їжі.

Вчені визнають, що до завершення Олімпійських ігор у Парижі ми навряд чи зможемо підбити підсумки, але науковці сподіваються, що цьогорічні Ігри точно стануть екологічно чистішими, аніж Ігри в Ріо-2016 або Лондоні-2012 — обидві ці Олімпіади були визнані найменш екологічно чистими в історії.

Раніше Фокус писав про те, що названо те, що поглинає понад третину викидів вуглецю на планеті.