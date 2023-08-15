500 месяцев жары на Земле: июль 2023 года стал самым знойным за последние полтора века (фото)

Исследователи из NOAA и NASA отмечают, что уже более 500 месяцев подряд наблюдают рекордные температуры выше среднего показателя 20-го века.

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В июле 2023 года мир столкнулся с температурными волнами невероятной силы — это отразилось на всей планете: ледяные щиты не смогли набрать достаточный покров снега; Греция, Канада и другие страны пострадали от масштабных лесных пожаров; поверхность океана достигла рекордных температур, а на Европу обрушилась рекордная жара, в результате которой пострадали миллионы человек, пишет New Atlas.

То, что вся планета ощутила в июле 2023 года наконец-то официально подтвердили и исследователи из NASA и NOAA: июль 2023 года стал самым жарким месяцев в зарегистрированной истории планеты, которая насчитывает более полутора веков. Теперь ученые предупреждают, что это событие подтверждает весьма опасную тенденцию, согласно которой весь 2023 год может стать самым жарким за всю историю планеты.

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Исследователи отслеживают глобальные температуры, используя десятки тысяч метеостанций по всему миру, а первые записи датируются 1850 годом. При этом "нормальные" температуры рассчитываются путем усреднения данных за несколько десятилетий. Например, NASA использует период с 1951 по 1980 годы в качестве исходного. Далее колебания температуры от "нормальных" определяются как отклонения от среднего значения.

Отметим, что во всем мире июль, как правило, самый жаркий месяц в году, так как на него приходится пик лета в Северном полушарии, где больше уши. Однако, по данным NASA, нынешний год стал явным лидером — средняя глобальная температура воздуха была на 1,18°C выше, чем в среднем в июле. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2019 году, когда средняя температура была на 0,24°C выше среднего.

В то же время ученые предупреждают об опасной тенденции, которую они наблюдают: пять последних июлей, на самом деле, оказались самыми жаркими за всю историю наблюдений. NASA и NOAA используют разные наборы данных, а потому их конечные результаты немного отличаются, однако обычно они приходят к консенсусу.

Тепловая карта, иллюстрирующая температурные аномалии с 1880 года Фото: NASA

Например, согласно данным NOAA, июль 2023 года был на 1,12°C теплее среднего. Исследователи также отмечают, что нынешний июль стал 47 июлем подряд и 533 месяцем подряд с рекордными температурами выше среднего показателя 20-го века.

Согласно данным NOAA, рекордная жара обрушилась не только на сушу — температурная аномалия также наблюдалась и на поверхности океана, где температура была на 0,99°C выше долгосрочного среднего значения. Предполагается, что это способствовало рекордно низкому покрытию морского льда в Антарктиде, Арктике и во всем мире.

При этом данные рисуют весьма не радужные перспективы на остаток года. Предполагается, что эффект Эль-Ниньо сохранится до 2024 года. В результате NOAA с 99% вероятностью уверено в том, что 2023 останется в пятерке самых теплых годов за всю историю наблюдений, с 50% вероятностью он станет самым жарким годом за всю историю.

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