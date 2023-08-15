500 місяців спеки на Землі: липень 2023 року став найспекотнішим за останні півтора століття (фото)

Дослідники з NOAA і NASA зазначають, що вже понад 500 місяців поспіль спостерігають рекордні температури, вищі за середній показник 20-го століття.

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У липні 2023 року світ зіткнувся з температурними хвилями неймовірної сили — це позначилося на всій планеті: крижані щити не змогли набрати достатній покрив снігу; Греція, Канада та інші країни постраждали від масштабних лісових пожеж; поверхня океану сягнула рекордних температур, а на Європу обрушилася рекордна спека, внаслідок якої постраждали мільйони людей, пише New Atlas.

Те, що вся планета відчула в липні 2023 року, нарешті офіційно підтвердили й дослідники з NASA та NOAA: липень 2023 року став найспекотнішим місяцем у зареєстрованій історії планети, яка налічує понад півтора століття. Тепер учені попереджають, що ця подія підтверджує вельми небезпечну тенденцію, згідно з якою весь 2023 рік може стати найспекотнішим за всю історію планети.

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Дослідники відстежують глобальні температури, використовуючи десятки тисяч метеостанцій по всьому світу, а перші записи датуються 1850 роком. При цьому "нормальні" температури розраховуються шляхом усереднення даних за кілька десятиліть. Наприклад, NASA використовує період з 1951 по 1980 роки як вихідний. Далі коливання температури від "нормальних" визначаються як відхилення від середнього значення.

Зазначимо, що в усьому світі липень, як правило, найспекотніший місяць у році, оскільки на нього припадає пік літа в Північній півкулі, де найбільше вуха. Однак, за даними NASA, нинішній рік став явним лідером — середня глобальна температура повітря була на 1,18 °C вищою, ніж у середньому в липні. Попередній рекорд було зафіксовано 2019 року, коли середня температура була на 0,24 °C вищою за середню.

Водночас науковці попереджають про небезпечну тенденцію, яку вони спостерігають: п'ять останніх липнів насправді виявилися найспекотнішими за всю історію спостережень. NASA і NOAA використовують різні набори даних, а тому їхні кінцеві результати дещо відрізняються, проте зазвичай вони приходять до консенсусу.

Теплова карта, що ілюструє температурні аномалії з 1880 року Фото: NASA

Наприклад, згідно з даними NOAA, липень 2023 року був на 1,12 °C теплішим за середній. Дослідники також зазначають, що нинішній липень став 47 липнем поспіль і 533 місяцем поспіль із рекордними температурами, вищими за середній показник 20-го століття.

Згідно з даними NOAA, рекордна спека обрушилася не тільки на сушу — температурна аномалія також спостерігалася і на поверхні океану, де температура була на 0,99 °C вищою за довгострокове середнє значення. Передбачається, що це сприяло рекордно низькому покриттю морського льоду в Антарктиді, Арктиці та в усьому світі.

До того ж дані малюють вельми не райдужні перспективи на залишок року. Передбачається, що ефект Ель-Ніньйо збережеться до 2024 року. У результаті NOAA з 99% ймовірністю впевнене в тому, що 2023 рік залишиться в п'ятірці найтепліших років за всю історію спостережень, з 50% ймовірністю він стане найспекотнішим роком за всю історію.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, що робить 2023 рік таким спекотним.