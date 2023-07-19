Найспекотніший рік на Землі. Вчені розповіли, що робить 2023 рік таким спекотним

Перша половина цього року вже побила одразу кілька температурних рекордів, і дослідники попереджають, що надалі ставатиме тільки гірше.

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Глобальне потепління і зміни клімату, спричинені діяльністю людини, лише посилюють природні погодні явища — внаслідок цього планетою прокотилися рекордні хвилі тепла, які зачепили Азію, Європу і Північну Америку, пише Science Alert.

Тепер дослідники вважають, що 2023 рік може стати найспекотнішим за всю історію спостережень — лише за перші 1,5 місяця літа нестерпна спека вже встановила кілька температурних рекордів, і далі ситуація лише погіршуватиметься. Дослідники попереджають, що ситуація лише загострюватиметься, навіть якщо людство різко скоротить викиди парникових газів. То в чому ж причина, що робить 2023 рік настільки спекотним?

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Ель-Ніньйо і не тільки

Літо 2022 року видалося рекордно спекотним, а нинішнього року ситуація ускладнилася явищем потепління Тихого океану, відомим як Ель-Ніньйо, що повернулося.

За словами вченого з американської групи моніторингу температури Berkeley Earth Роберта Роде, повернення Ель-Ніньйо забезпечило деяке додаткове тепло у Північній Атлантиці. Утім, воно тільки вступило у свої права, а тому, ймовірно, ми спостерігаємо лише малу частину ефекту, який Ель-Ніньйо матиме на земний клімат.

Дослідники дійшли висновку, що з імовірністю 81% 2023 рік стане найтеплішим роком відтоді, як у середині 19 століття почалася історія температурних спостережень.

Пил і сірка

Вчені вважають, що рекордне потепління Атлантики також могло бути спричинене зменшенням кількості пилу, що здувається із Сахари, і аерозолів сірки від суднового палива — обидві ці речовини раніше відбивали сонячне світло від океану.

Роде з колегами провели аналіз і виявили, що в регіоні Північної Атлантики зафіксовано "винятково низький" рівень пилу і сірки. Дослідники вважають, що це сталося через незвично слабкі атлантичні пасати. За словами Роде, на скорочення викидів сірки також вплинули обмеження на доставку у 2020 році — в результаті викиди токсичної речовини значно скоротилися.

Вчені вважають, скорочення викидів навряд чи може пояснити рекордну спеку, яка обрушилася на планету, проте воно, ймовірно, посилило серйозність того, що відбувається в Північній Атлантиці.

"Спекотні" антициклони

За словами професора кліматології Університету Редінга Річарда Аллана, потепління океанів впливає на погодні умови на суші: спричиняє хвилі тепла, посухи в одних регіонах і шторми в інших. Це відбувається через те, що гаряча атмосфера поглинає вологу в одних місцях і викидає її в інших.

Також дослідники підкреслили, що ці системи антициклонів стали вкрай інтенсивними й затяжними. За словами кліматологині з Університету Редінга Ханни Клоук, у Європі гаряче повітря, що прийшло з Африки, залишається на місці, а умови високого тиску стабілізувалися — простими словами, тепло у теплому морі, повітрі та землі лише продовжує накопичуватися.

Роль зміни клімату

Дослідження вчених із Міжурядової групи експертів зі зміни клімату (МГЕЗК) засвідчило, що нинішні зміни клімату призвели до того, що з 1950-х років смертельні хвилі тепла на Землі стали "лише більш інтенсивними".

За словами директора французького інституту клімату П'єра-Сімона Лапласа Роберта Вотара, нинішні хвилі тепла є не одним явищем, а кількома, що діють одночасно. Однак усі вони посилюються одним фактором — зміною клімату Землі.

Вищі середні температури призводять до того, що хвилі тепла стають дедалі тривалішими та інтенсивнішими. І все ж, за словами старшої викладачки кафедри зміни клімату в Університеті Сассексу Мелісси Лазенбі, світ дедалі більше віддаляється від відомих природних коливань на незвідану і більш екстремальну територію.

Дослідники також нагадують, що зміна клімату є однією зі змінних, на яку людство все ж може вплинути, скоротивши викиди від використання викопного палива.

Неясне майбутнє

Учені попереджають, що Ель-Ніньйо може зробити Землю ще спекотнішою у 2024 році. Хвилі тепла можуть стати ще частішими та інтенсивнішими.

За словами завідувача кафедри глобальних змін в Університетському коледжі Лондона Саймона Льюїса, те, що ми спостерігаємо сьогодні — це "тільки початок". І все ж надія є: вчені вважають, що глибоке, швидке і стійке скорочення викидів вуглецю до чистого нуля може зупинити потепління, проте людству так чи інакше доведеться адаптуватися до ще сильніших хвиль тепла в найближчому майбутньому.

Раніше Фокус писав про те, що Європа побила температурний рекорд, але йому не судилося протриматися довго.