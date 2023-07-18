Жар із Пекла. Європа побила температурний рекорд, але йому не судилося протриматися довго

Дослідники вважають, що вже найближчим часом нова теплова хвиля з легкістю подолає цю позначку й обрушить на світ неймовірну спеку.

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17 липня ООН оголосила про новий температурний рекорд, зафіксований на італійському острові Сицилія 2021 року — тоді стовпчик термометра сягнув рекордних 48,8 °C. Тепер ці рекордні температури нарешті були підтверджені та зафіксовані як європейський рекорд високої температури, пише Science Alert.

Дослідники зазначають, що цей рекорд буде використовуватися для вимірювання поточної хвилі тепла, яка обрушилася на Землю. Зазначимо, що Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) ООН веде Всесвітній архів погодних і кліматичних екстремальних явищ, а також ретельно перевіряє будь-які заявлені дані, зокрема інформацію про температури, опади, посушливість, швидкість вітру й блискавки.

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Тепер в ООН заявили, що ВМО прийняла новий температурний рекорд для континентальної Європи у 48,8 °C, зафіксований на Сицилії 11 серпня 2021 року. Зазначається, що Комітет експертів перевірив точність показників температури, проте ще не опублікував повний звіт. Утім, дослідники вважають, що цей рекорд, цілком імовірно, буде побито вже найближчими днями, коли спека на планеті посилиться.

Попередній підтверджений температурний рекорд, зареєстрований у континентальній Європі та підтверджений, становив 48 °C і був встановлений 10 липня 1977 року в Афінах. До речі, новий рекорд, як правило, оголошують у рецензованому журналі, однак ВМО заявляє, що в неї поки що не було можливості зробити це.

З огляду на нову теплову хвилю, яка невблаганно насувається на Землю, у ВМО заявляють, що розглянуть будь-які потенційні нові температурні рекорди, адже сильні теплові хвилі вже охоплюють південь США, Середземномор'я, Північну Африку, Близький Схід, а також деякі країни Азії, зокрема й Китай.

За словами доповідача ВМО з погодних і кліматичних екстремальних явищ Рендалла Червені, якщо найближчим часом буде зафіксовано будь-які нові рекорди екстремальних температур, вони з колегами проведуть швидку попередню оцінку, а потім розпочнуть детальніші оцінки у рамках "копіткого процесу перевірки".

Зазначимо, що Червені є професором географічних наук Університету штату Аризона і створив архів ВМО 2007 року. За його словами, глобальне потепління планети й різкі зміни клімату спровокували сплеск повідомлень про рекордні погодні та кліматичні явища, особливо це стосується спеки. Саме тому, за словами Червені, так важливо переконатися, що ці записи перевірені й точні.

Раніше Фокус писав про те, що екстремальні хвилі тепла захлиснуть Землю: яким країнам приготуватися.