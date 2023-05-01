Жарко, як у пеклі. Екстремальні хвилі тепла захлеснуть Землю: яким країнам приготуватися

Дослідники попереджають, що в зоні ризику опиняться не лише ті регіони, де очікується аномальна спека, а й низка інших.

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Останні десятиліття вчені постійно попереджають про те, що у майбутньому населенню Землі доведеться зіткнутися з руйнівними наслідками глобального потепління та зміною клімату. Глобальні температури зростають із жахливою швидкістю, а тому деякі регіони все частіше стикатимуться з екстремальними хвилями тепла, які захлеснуть Землю, пише Science Alert.

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У новому дослідженні британські вчені зосередилися на вивченні того, які регіони зіткнуться з рекордними хвилями тепла вже найближчим часом. Погана новина полягає у тому, що постраждають не лише країни, в яких очікуються аномальні температури, а й низка інших. У новому дослідженні вчені також врахували низку додаткових факторів, таких як:

соціально-економічні чинники;

ріст населення;

стабільність енергетичних мереж;

доступність медичних послуг.

Результати дослідження свідчать про те, що у зоні ризику опиняться такі регіони, як Афганістан, Папуа-Нова Гвінея і Центральна Америка — саме вони зазнають руйнівного впливу хвиль тепла. Проте вчені також попереджають, що в зоні ризику опиняться Пекін і Центральна Європа — причиною тому велика кількість населення.

За словами авторів дослідження, вони сподіваються, що отримані ними результати допоможуть людству краще підготуватися до ударів теплових хвиль, з якими нам доведеться зіткнутися. Проблема полягає в тому, що майбутнє складно передбачити, а тому вчені побоюються, що наслідки будуть масштабнішими, ніж ми передбачаємо сьогодні.

Науковці наполягають, що урядам і політикам варто готуватися до теплових бур таких масштабів, з якими ми ще не стикалися. Лише такий підхід, на думку дослідників, дозволить пережити тепловий апокаліпсис, що насувається.

Під час дослідження вчені використали нові кліматичні моделі та глобальні дані про населення, що дозволило їм зробити свої розрахунки. Крім того, вчені використали метод визначення ймовірності повторення екстремальних кліматичних явищ, також відомий як статистика екстремальних значень.

Результати дослідження свідчать, що майже в третині регіонів, зі 136 вивчених, лише за останні 60 років зафіксовані статистично неправдоподібні хвилі тепла. Саме тому, на думку дослідників, нам варто готуватися до подій, які зараз видаються малоймовірними. За словами співавторки дослідження, кліматологині Вікі Томпсон із Бристольського університету у Великій Британії, останнім часом хвилі тепла обрушуються на планету все частіше, а тому загроза цілком реальна і її не слід ігнорувати.

Зазначимо, що стійкі високі температури небезпечні не тільки для життя людей, вони також впливають на:

повсякденне життя;

роботу;

сільське господарство;

фермерство;

лісові пожежі.

Але є й хороша новина. Вчені впевнені, що підготовка до теплових штормів допоможе зменшити кількість смертей.

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