Жарко, как в аду. Экстремальные волны тепла захлестнут Землю: каким странам приготовиться

Исследователи предупреждают, что в зоне риска окажутся не только те регионы, где ожидается аномальная жара, но и ряд других.

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Последние десятилетия ученые то и дело предупреждают о том, что в будущем населению Земли придется столкнуться с разрушительными последствиями глобального потепления и изменения климата. Глобальные температуры растут с чудовищной скоростью, а потому некоторые регионы будут все чаще сталкиваться с экстремальными волнами тепла, которые захлестнут Землю, пишет Science Alert.

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В новом исследовании британские ученые сосредоточились на изучении того, какие регионы столкнутся с рекордными волнами тепла уже в ближайшем будущем. Плохая новость заключается в том, что пострадают не только страны, в которых ожидаются аномальные температуры, но и ряд других. В новом исследовании ученые также учли ряд дополнительных факторов, таких как:

социально-экономические факторы;

рост населения;

стабильность энергетических сетей;

доступность медицинских услуг.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что в зоне риска окажутся такие регионы, как Афганистан, Папуа-Новая Гвинея и Центральная Америка — именно они сильнее всего подвергнутся разрушительному воздействию волн тепла. Однако ученые также предупреждают, что в зоне риска окажутся Пекин и Центральная Европа — причиной тому большое население.

По словам авторов исследования, они надеются, что полученные ими результаты помогут человечеству лучше подготовиться к ударам тепловых волн, с которыми нам придется столкнуться. Проблема заключается в том, что будущее сложно предсказать, а потому ученые опасаются, что последствия будут более масштабными, чем мы предполагаем сегодня.

Ученые настаивают, что правительствам и политикам стоит готовиться к тепловым бурям таких масштабов, с которыми еще не сталкивались. Лишь такой подход, по мнению исследователей, позволит пережить надвигающийся тепловой апокалипсис.

В ходе исследования ученые использовали новейшие климатические модели и глобальные данные о населении, что позволило им произвести свои расчеты. Кроме того, ученые использовали метод определения вероятности повторения экстремальных климатических явлений, также известный как статистика экстремальных значений.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что почти в трети регионов, из 136 изученных, лишь за последние 60 лет произошли статистически неправдоподобные волны тепла. Именно поэтому, по мнению исследователей, нам стоит готовиться к событиям, которые сейчас кажутся маловероятными. По словам соавтора исследования, климатолога Викки Томпсон из Бристольского университета в Великобритании, в последнее время волны тепла обрушиваются на планету все чаще, а потому угроза вполне реальна и ее не следует игнорировать.

Отметим, что устойчивые высокие температуры опасны не только для жизни людей, они также влияют на:

повседневную жизнь;

работу;

сельское хозяйство;

фермерство;

лесные пожары.

Но есть и хорошая новость. Ученые уверены, что подготовка к тепловым штормам поможет снизить количество смертей.

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