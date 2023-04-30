Последний барьер. В самом глубоком месте на Земле обнаружили запрещенные загрязняющие вещества

В новом исследовании ученые обнаружили антропогенные загрязнители в одном из самых отдаленных мест планеты.

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Последние десятилетия ученые то и дело предупреждают об экологической катастрофе, на пороге которой стоит человечество. Новое исследование стало доказательством того, что антропогенные загрязнители были обнаружены даже в одном из самых отдаленных и глубоких мест на Земле, пишет Science Alert.

В новом исследовании ученые изучили впадину Атакама, самая глубокая точка которой достигает порядка 8 000 метров в Тихом океане. Ученые из Стокгольмского университета сосредоточились на изучении желоба Атакамы, который находится на глубине около 6 000 метров, что сравнимо с высотой Гималаев.

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В ходе исследования ученые собрали отложения из 5 участков траншеи на глубине от 2 500 до 8 085 метров. Каждый образец был разделен на 5 слоев, от поверхностных отложений до более глубоких слоев ила. Далее ученые изучили образцы и обнаружили в каждом из них ПХД, полихлорированные дифенилы.

Отметим, что ПХД производились в больших количествах с 1930 по 1970-е годы, в основном в северном полушарии, и использовались в изготовлении электрооборудования, красок, охлаждающих жидкостях и многих других продуктах. Уже в 1960-х годах исследователи выяснили, что использование ПХД наносит непоправимый вред морской жизни, что в итоге привело к почти глобальному запрету в середине 1970-х годах. Впрочем, сегодня исследователи выяснили, что этих 30 лет хватило для того, чтобы ПХД был обнаружен в одной из самых глубоких мест на Земле.

Основная проблема заключается в том, что на разрушения ПХД требуются десятилетия, они могут перемещаться на большие расстояния и распространяться в места, далекие от того, где они впервые были изолированы. Теперь исследователи обнаружили, что они продолжают циркулировать с океанскими течениями, ветрами и реками.

Ученые обнаружили, что в исследуемой зоне, океанические течения выносят на поверхность холодные и богатые питательными веществами воды. Что свидетельствует о наличие большого количества планктона — крошечных организмов на дне пищевой цепи в океанах. Когда эти организмы умирают, их клетки опускаются на дно океана, унося с собой такие загрязняющие вещества, как ПХД. Проблема заключается в том, что последний плохо растворяется в воде, в результате чего связывается с тканями, богатыми жиром и другими частицами живых или даже мертвых организмов, в том числе и планктона.

Ученые отмечают, что подобные отложения содержат множество остатков мертвых растений и животных, а потому они служат важным стоком для таких загрязняющих веществ, как ПХД. Более того, ученые предполагают, что более половины всех ПХД, выброшенных в атмосферу в 20-м веке, хранятся именно на дне океана.

Впадина Атакама действует как воронка, собирающая кусочки мертвых растений и животных, называемых "органическим углеродом", которые со временем опускаются на дно океана. В желобе впадины много живности, а микробы со временем разлагают органический углерод в иле морского дна.

В ходе исследования ученые обнаружили, что органический углерод в самых глубоких местах впадины Атакама оказался более разложен, чем тот, что находился в более мелких местах. Однако в то же время исследователи обнаружили, что на самых больших глубинах находятся более высокие концентрации ПХД на грамм органического углерода. Результаты исследования также свидетельствуют о том, что органический углерод в буровом растворе разлагался легче, чем ПХД, которые со временем накапливаются в траншее.

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