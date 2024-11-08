Просочилось в вены Земли. Что-то, созданное людьми, меняет всю систему нашей планеты: о чем речь

Исследователи обнаружили, что пластиковое загрязнение затрагивает все системы планеты, влияя на климат, экосистемы, биоразнообразие, океан и людей.

Более 150 лет назад люди впервые изобрели пластик и с тех пор он стал настоящей проблемой для планеты: его микрочастицы уже были обнаружены в воде, воздухе, почве, телах всех живых существ и даже в дыхании дельфинов, пишет The Guardian.

Новый анализ ученых показывает, что пластиковое загрязнение проникло так глубоко в "вены Земли", что буквально меняет процессы всей планеты, усугубляя изменение климата, потерю биоразнообразия, закисление океана, использование пресной воды и почвы. Кроме того, пластиковое загрязнение затрагивает и здоровье всех живых существ на планете, в том числе и людей.

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Поэтому ученые настаивают, что пластик уже нельзя рассматривать лишь как проблему отходов. Исследователи призывают рассматривать пластик, как продукт, наносящий вред экосистемам и здоровью человека.

Анализ был опубликован за несколько дней до начала финальных переговоров в Южной Корее по согласованию юридически обязательного глобального договора о сокращении загрязнения пластиком. Прогресс в этом направлении был затруднен из-за споров о необходимости сокращения производства пластика.

Статистика указывает на то, что лишь в 2022 году было произведено не менее 56 миллионов тон пластика, при этом лишь 9% этого материала перерабатывается во всем мире. Остаток сжигается, отправляется на свалки или оседает там, откуда может попасть в окружающую среду. Исследования показывают, что крохотные частицы микропластика уже можно обнаружить повсюду: от Эвереста до самой глубокой точки океана — Марианской впадины.

В новом исследовании ученые изучили загрязнения пластиком, а также влияние этого материала на окружающую среду, благополучие и здоровье человека. Теперь авторы анализа призывают мировое правительство рассматривать загрязнение пластиком не просто как проблему отходов, но также учитывать то, что подобное загрязнение буквально влияет на все системы Земли.

По мнению ведущего автора статьи Патрисии Вильяррубия-Гомес из Стокгольмского центра устойчивости, сегодня человечеству необходимо учитывать полный жизненный цикл пластика: от добычи ископаемого топлива и производства первичного пластикового полимера.

В ходе исследования команда обнаружила, что загрязнение пластиком, по сути, меняет процессы всей системы Земли, влияя на все насущные глобальные экологические проблемы, в том числе:

изменение климата;

потеря биоразнообразия;

закисление океана;

использование пресной воды и почвы.

В современном мире проблема пластика часто рассматривается лишь со стороны отходов. Однако большинство одноразовых пластиков, около 98%, производятся из ископаемого топлива. Данные за 2021 год показывают, что 7 крупнейших компаний производителей пластика работают на ископаемом топливе. При этом лишь крохотная часть этого пластика действительно перерабатывается.

Ученые пришли к выводу, что решения, которые мы стремимся разработать, должны рассматриваться с учетом этой сложности, охватывая весь спектр безопасности и устойчивости для защиты людей и планеты.

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