Впервые в истории мусор на пляжах Земли будут высматривать из космоса: как это работает (фото)

Исследователи изобрели первый в мире инструмент, позволяющий обнаружить пластик в прибрежной среде из космоса.

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С тех пор как люди впервые изобрели пластик прошло более 150 лет и за это время материал, а точнее его микрочастицы, успели заполонить весь мир: микропластик ранее уже обнаружили в воде, почве воздухе, наших органах и даже дыхании дельфинов. Ученые десятилетиями пытаются найти способ разрешить проблему загрязнения пластиком и теперь, похоже, у человечества есть шанс, пишет Space.

Команда ученых из Королевского мельбурнского технологического института (RMIT) в Австралии впервые в мире разработала инструмент, способный обнаружить пластик, разбросанный по пляжам всего земного шара, из космоса. Ранее у нас не было подобного инструмента.

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Новый инструмент представляет собой технологию спутниковой съемки, которая может обнаружить пластик на пляжах Земли. По сути, инструмент работает, измеряя разницу в отраженном свете от мусора в сравнении с окружающим песком, водой и растительностью.

Известно, что технология была успешно испытана в полевых условиях спутниками, наблюдавшими за удаленным участком береговой линии в Австралии. Выявляя уникальные спектральные характеристики пластика, спутники смогли точно идентифицировать его на пляже с высоты более 600 километров. Авторы исследования также отмечают, что новая спутниковая технология не только улучшит обнаружение пластикового мусора, но и может помочь в операциях по очистки для поддержки уязвимых сред, таких как пляжи.

По словам ведущего автора исследования Дженны Граффогг, воздействие океанического пластика на окружающую среду, рыболовство и туризм хорошо документировано, но методы измерения точного масштаба проблемы или определения целей по очистке, увы, ограничены технологиями.

Обнаружив пластик на удаленных пляжах, новая спутниковая технология может быть использована для оказания помощи в проведении работ по очистке Фото: RMIT University

Новый инструмент ученых основан на уже существующей спутниковой технологии, используемой для обнаружения пластика, плавающего в океане. В ходе исследования команда разработала новый спектральный индекс, известный как индекс выброшенного на берег пластикового мусора (BPDI), используемый для определения закономерностей в отраженном свете, собранном спутниками, пролетающими над областью. Фактически, новый инструмент поможет обнаруживать пластик, легко сливающийся с песком.

В общей сложности было размещено 14 кусков различных типов пластика на пляже в штате Виктория (США), чтобы протестировать BPDI с помощью WorldView-3, спутника наблюдения за Землей, которым управляет Maxar Technologies. Данные, собранные спутником, указывают на то, что новый индекс — более успешен в дифференциации пластика на пляжах Земли в сравнении с уже имеющимися технологиями. Отметим, что более ранние технологии, как правило, ошибочно классифицировали тень или воду как пластик.

По словам соавтора исследования Мариэлы Сото-Берелов, ранее у человечества попросту не было подобного инструмента для обнаружения пластика. В то же время обнаружение пластика является ключевым шагом, необходимым для понимания проблемы и обнаружения мест, где скапливается пластиковый мусор.

Предполагается, что в дальнейшем инструмент будет использован для более широкого сканирования береговой линии и проверки его способности обнаруживать пластиковый мусор в реальных условиях.

Ранее Фокус писал о том, что микропластик захватил Землю: он есть в теле каждого живого существа, кроме одного.