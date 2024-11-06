Уперше в історії сміття на пляжах Землі будуть виглядати з космосу: як це працює (фото)

Дослідники винайшли перший у світі інструмент, що дає змогу виявити пластик у прибережному середовищі з космосу.

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Відтоді, як люди вперше винайшли пластик, минуло понад 150 років і за цей час матеріал, а точніше його мікрочастинки, встигли заполонити весь світ: мікропластик раніше вже виявили у воді, ґрунті, повітрі, наших органах і навіть диханні дельфінів. Вчені десятиліттями намагаються знайти спосіб розв'язати проблему забруднення пластиком і тепер, схоже, у людства є шанс, пише Space.

Команда вчених із Королівського мельбурнського технологічного інституту (RMIT) в Австралії вперше у світі розробила інструмент, здатний виявити пластик, розкиданий пляжами всієї земної кулі, з космосу. Раніше у нас не було подібного інструменту.

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Новий інструмент являє собою технологію супутникової зйомки, яка може виявити пластик на пляжах Землі. По суті, інструмент працює, вимірюючи різницю у відбитому світлі від сміття порівняно з навколишнім піском, водою і рослинністю.

Відомо, що технологію успішно випробували в польових умовах супутники, які спостерігали за віддаленою ділянкою берегової лінії в Австралії. Виявляючи унікальні спектральні характеристики пластику, супутники змогли точно ідентифікувати його на пляжі з висоти понад 600 кілометрів. Автори дослідження також зазначають, що нова супутникова технологія не тільки поліпшить виявлення пластикового сміття, а й може допомогти в операціях з очищення для підтримки вразливих середовищ, таких як пляжі.

За словами провідної авторки дослідження Дженни Граффогг, вплив океанічного пластику на навколишнє середовище, рибальство і туризм добре задокументовано, але методи вимірювання точного масштабу проблеми або визначення цілей з очищення, на жаль, обмежені технологіями.

Виявивши пластик на віддалених пляжах, нова супутникова технологія може бути використана для надання допомоги в проведенні робіт з очищення Фото: маски дороги

Новий інструмент вчених ґрунтується на вже наявній супутниковій технології, яка використовується для виявлення пластику, що плаває в океані. Під час дослідження команда розробила новий спектральний індекс, відомий як індекс викинутого на берег пластикового сміття (BPDI), який використовується для визначення закономірностей у відбитому світлі, зібраному супутниками, що пролітають над областю. Фактично, новий інструмент допоможе виявляти пластик, який легко зливається з піском.

Загалом було розміщено 14 шматків різних типів пластику на пляжі в штаті Вікторія (США), щоб протестувати BPDI за допомогою WorldView-3, супутника спостереження за Землею, яким керує Maxar Technologies. Дані, зібрані супутником, вказують на те, що новий індекс — успішніший у диференціації пластику на пляжах Землі, як порівняти з уже наявними технологіями. Зазначимо, що більш ранні технології, як правило, помилково класифікували тінь або воду як пластик.

За словами співавторки дослідження Маріели Сото-Берелов, раніше у людства просто не було подібного інструменту для виявлення пластику. Водночас виявлення пластику є ключовим кроком, необхідним для розуміння проблеми та виявлення місць, де скупчується пластикове сміття.

Передбачається, що надалі інструмент буде використано для ширшого сканування берегової лінії та перевірки його здатності виявляти пластикове сміття в реальних умовах.

Раніше Фокус писав про те, що мікропластик захопив Землю: він є в тілі кожної живої істоти, крім однієї.