Просочилося у вени Землі. Щось, створене людьми, змінює всю систему нашої планети: про що йдеться

Дослідники виявили, що пластикове забруднення зачіпає всі системи планети, впливаючи на клімат, екосистеми, біорізноманіття, океан і людей.

Понад 150 років тому люди вперше винайшли пластик і відтоді він став справжньою проблемою для планети: його мікрочастинки вже було виявлено у воді, повітрі, ґрунті, тілах усіх живих істот і навіть у диханні дельфінів, пише The Guardian.

Новий аналіз учених показує, що пластикове забруднення проникло так глибоко у "вени Землі", що буквально змінює процеси всієї планети, посилюючи зміну клімату, втрату біорізноманіття, закислення океану, використання прісної води та ґрунту. Крім того, пластикове забруднення зачіпає і здоров'я всіх живих істот на планеті, зокрема й людей.

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Тому вчені наполягають, що пластик уже не можна розглядати лише як проблему відходів. Дослідники закликають розглядати пластик, як продукт, що завдає шкоди екосистемам і здоров'ю людини.

Аналіз було опубліковано за кілька днів до початку фінальних переговорів у Південній Кореї щодо узгодження юридично обов'язкового глобального договору про скорочення забруднення пластиком. Прогрес у цьому напрямку був ускладнений через суперечки про необхідність скорочення виробництва пластику.

Статистика вказує на те, що лише у 2022 році було вироблено щонайменше 56 мільйонів тонн пластику, при цьому лише 9% цього матеріалу переробляється в усьому світі. Залишок спалюють, відправляють на звалища або осідає там, звідки може потрапити в навколишнє середовище. Дослідження показують, що крихітні частинки мікропластику вже можна виявити всюди: від Евересту до найглибшої точки океану — Маріанської западини.

У новому дослідженні вчені вивчили забруднення пластиком, а також вплив цього матеріалу на навколишнє середовище, добробут і здоров'я людини. Тепер автори аналізу закликають світовий уряд розглядати забруднення пластиком не просто як проблему відходів, а й зважати на те, що таке забруднення буквально впливає на всі системи Землі.

На думку провідної авторки статті Патрісії Вільяррубія-Гомес зі Стокгольмського центру стійкості, сьогодні людству необхідно враховувати повний життєвий цикл пластику: від видобутку викопного палива і виробництва первинного пластикового полімеру.

Під час дослідження команда виявила, що забруднення пластиком, по суті, змінює процеси всієї системи Землі, впливаючи на всі нагальні глобальні екологічні проблеми, зокрема:

зміна клімату;

втрата біорізноманіття;

закислення океану;

використання прісної води та ґрунту.

У сучасному світі проблему пластику часто розглядають лише з боку відходів. Однак більшість одноразових пластиків, близько 98%, виробляються з викопного палива. Дані за 2021 рік показують, що 7 найбільших компаній виробників пластику працюють на викопному паливі. При цьому лише крихітна частина цього пластику дійсно переробляється.

Вчені дійшли висновку, що рішення, які ми прагнемо розробити, повинні розглядатися з урахуванням цієї складності, охоплюючи весь спектр безпеки й стійкості для захисту людей і планети.

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