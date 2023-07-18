Жар из Ада. Европа побила температурный рекорд, но ему не суждено продержаться долго

Исследователи полагают, что уже в ближайшее время новая тепловая волна с легкостью преодолеет эту отметку и обрушит на мир невероятную жару.

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17 июля ООН объявила о новом температурном рекорде, зафиксированном на итальянском острове Сицилия в 2021 году — тогда столбик термометра достиг рекордных 48,8 °C. Теперь эти рекордные температуры наконец-то были подтверждены и зафиксированы как европейский рекорд высокой температуры, пишет Science Alert.

Исследователи отмечают, что данный рекорд будет использоваться для измерения текущей волны тепла, которая обрушилась на Землю. Отметим, что Всемирная метеорологическая организация (ВМО) ООН ведет Всемирный архив погодных и климатических экстремальных явлений, а также тщательно проверяет любые заявленные данные, в том числе информацию о температурах, осадках, засушливости, скорости ветра и молниях.

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Теперь в ООН заявили, что ВМО приняла новый температурный рекорд для континентальной Европы в 48,8 °C, зафиксированный на Сицилии 11 августа 2021 года. Отмечается, что Комитет экспертов проверил точность показаний температуры, однако еще не опубликовал полный отчет. Впрочем, исследователи считают, что данный рекорд, вполне вероятно, будет побит уже в ближайшие дни, когда жара на планете усилится.

Предыдущий подтвержденный температурный рекорд, зарегистрированный в континентальной Европе и подтвержденный, составил 48 °C и был установлен 10 июля 1977 года в Афинах. К слову, новый рекорд, как правило, объявляется в рецензируемом журнале, однако ВМО заявляет, что у нее пока не было возможности сделать это.

Учитывая новую тепловую волну, которая неумолимо надвигается на Землю, в ВМО заявляют, что рассмотрят любые потенциальные новые температурные рекорды, так как сильные тепловые волны уже охватывают юг США, Средиземноморье, Северную Африку, Ближний Восток, а также некоторые страны Азии, в том числе и Китай.

По словам докладчика ВМО по погодным и климатическим экстремальным явлениям Рэндалла Червени, если в ближайшее время будут зафиксированы какие-либо новые рекорды экстремальных температур, они с коллегами проведут быструю предварительную оценку, а затем приступят к детальным оценкам в рамках "кропотливого процесса проверки".

Отметим, что Червени является профессором географических наук Университета штата Аризона и создал архив ВМО в 2007 году. По его словам, глобальное потепление планеты и резкие изменения климата спровоцировали всплеск сообщений о рекордных погодных и климатических явлениях, особенно это касается жары. Именно поэтом, по словам Червени, так важно убедиться, что эти записи проверены и точны.

Ранее Фокус писал о том, что экстремальные волны тепла захлестнут Землю: каким странам приготовиться.