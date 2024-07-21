Жара меняет все: как человечество построило мир для климата, которого больше нет

Related video

Недавно мост Третьей авеню на Манхэттене пришлось закрыть. Причина? Мост, который поворачивается, пропуская корабли, не закрывался должным образом. Почему? Поскольку в тот день в Нью-Йорке было очень жарко, металл моста раздулся и закрывающий механизм не сработал. Пожарным пришлось несколько часов обрызгивать конструкцию водой, чтобы она охладилась, прежде чем мост можно было снова открыть для движения.

Трагедия? Едва ли. Но это свидетельство одной из центральных истин нашего времени, которая с каждым днем ​​становится все более очевидной: мы построили наш мир для климата, которого больше не существует.

Возьмем, к примеру, Хьюстон, королевство Большой Нефти, где электрическая сеть имеет ту же базовую архитектуру, что и 100 лет назад. На этой неделе ураган Берил обесточил более 2 миллионов домов. Да, ураганы разрушительны. Но менее чем за два месяца до этого внезапный ураган в городе отключил электричество для более чем миллиона человек.

Сколько отключений электроэнергии пройдет, прежде чем мы поймем, что сегодняшняя энергосистема была построена для вчерашнего климата?

Или возьмем лесные пожары в Калифорнии в начале этого месяца. Они произошли во время волны жары, которая побила многие небывалые температурные рекорды на Западе, включая невероятные 122 градуса по Фаренгейту в Палм-Спрингс. Одним из последствий было то, что пожарным было слишком жарко, чтобы тушить пожар, не рискуя получить тепловой удар.

Как только вы начнете присматриваться, признаки опасности для инфраструктуры Старого Света окажутся повсюду. Подавляющее большинство зданий и домов в европейских городах, таких как Лондон, Париж и Мадрид, не имеют кондиционеров. Когда наступает сильная жара, люди, которые живут и работают в них, становятся все более уязвимыми (по оценкам одного недавнего исследования, опубликованного в журнале Nature Medicine, летом 2022 года в Европе погибло более 60 000 человек по причинам, связанных с жарой).

Плотины водохранилищ по всему миру подвергаются сверхнагрузкам из-за экстремальных дождей. От жары асфальт в аэропортах размягчается, что приводит к отмене рейсов. Морские дамбы, защищающие прибрежные города от наводнений, становятся все более неэффективными по мере повышения уровня моря и усиления штормовых нагонов. Города становятся человеческими сковородками. Этим летом в Финиксе температура на улицах и тротуарах достигла 160 градусов по Фаренгейту – даже несколько секунд контакта могли вызвать серьезные ожоги.

И дело не только в инфраструктуре, которая плохо адаптирована к нашему быстро теплеющему миру. Наши экономические системы и культурная жизнь также не синхронизированы. Летние Олимпийские игры (и американский футбол) становятся опасными затеями при 100-градусной жаре. Страховой бизнес не был структурирован для борьбы с постоянными наводнениями из-за повышения уровня моря. Религиозные паломничества, такие как хадж в Саудовской Аравии, во время которого в прошлом месяце из-за палящей жары погибло более 1300 человек, не задумывались как марши смерти.

Крупные автопроизводители, такие как Toyota и GM, которые медленно адаптируются к революции электромобилей, рискуют разделить судьбу Kodak на заре цифровой эпохи. Даже руководители крупных нефтяных компаний – во всяком случае, те, с кем я разговаривал – знают, что их дни сочтены (именно поэтому они так упорно борются, чтобы сорвать или остановить революцию в области чистой энергии).

Солнечные батареи могут совершенно изменить лицо мира Фото: Danny Shechtman

Заманчиво поверить, что мы сможем адаптироваться ко всем этим изменениям с помощью более совершенных технологий. И это, безусловно, правда, что более совершенные технологии — это мощная сила. Один яркий пример: невероятное снижение цены на возобновляемую энергию в последние годы. Двадцать лет назад, когда я начал писать об изменении климата, руководители компаний, занимающихся ископаемым топливом, утверждали, что нам необходимо продолжать сжигать ископаемое топливо, потому что оно дешевле, чем возобновляемая энергия, и доступ к дешевой энергии важен для экономического развития, особенно на Глобальном Юге.

Теперь эта экономическая парадигма изменилась. Практически во всех частях мира электроэнергия, вырабатываемая из возобновляемых источников, дешевле, чем электроэнергия, вырабатываемая из ископаемого топлива. В результате количество электроэнергии, вырабатываемой ветром, геотермальной энергией и особенно солнечной энергией, быстро увеличивается.

Здесь, в Техасе, где я живу – вряд ли у нас оплот любителей деревьев – до 70 % электроэнергии в сети в 2024 году поступает из возобновляемых источников.

Несмотря на этот прогресс, революция в области чистой энергетики все еще происходит слишком медленно, чтобы остановить растущую жару и экстремальные погодные условия, с которыми мы сталкиваемся. Фактически, глобальное потребление нефти и газа достигло рекордно высокого уровня в 2023 году – неудивительно, что также вырос и уровень выбросов CO2, вызывающих потепление климата.

Кондиционирование воздуха — еще один пример сложности технического прогресса. Когда я говорю с людьми о своей книге "Жара убьет тебя первым: жизнь и смерть на выжженной планете", я часто слышу такую ​​версию: Да, жара может быть жестокой. Хорошо, что у нас есть кондиционер!

Кондиционер становится инструментом выживания для многих людей в условиях все более жаркого климата, но это не волшебное решение проблемы перегретого мира. Более 750 миллионов человек на планете не имеют доступа даже к электричеству, не говоря уже о переменном токе. Мы не собираемся кондиционировать океан, полный загадочных и прекрасных существ, от которых зависят средства существования сотен миллионов людей. Мы не собираемся кондиционировать леса, которые являются ключом к сохранению биоразнообразия на Земле. Мы не собираемся кондиционировать поля, на которых выращиваются продовольственные культуры.

Наша зависимость от переменного тока фактически маскирует истинный масштаб и размах проблем, с которыми мы сталкиваемся.

В конце концов, борьба с климатическим кризисом заключается не в создании более совершенных технологий. Это нечто гораздо большее. Нам нужно восстановить наш мир. Быстрое повышение температуры и более экстремальные погодные условия заставляют нас переосмыслить то, как мы живем – откуда мы получаем энергию, как мы выращиваем продукты питания, как мы строим наши города и, что самое важное, за кого мы голосуем.

Чем скорее мы перестанем цепляться за старые пути и сосредоточимся на построении более разумного, более устойчивого и более справедливого будущего для всех, тем лучше будет нам – и всему живому на этой планете.

То, что уже потеряно во время климатического кризиса, является трагедией. Но только представьте, что можно выиграть в этой борьбе!

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно