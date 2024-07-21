Спека змінює все: як людство побудувало світ для клімату, якого більше немає

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Нещодавно міст Третьої авеню на Мангеттені довелося закрити. Причина? Міст, який повертається, пропускаючи кораблі, не закривався належним чином. Чому? Оскільки того дня в Нью-Йорку було дуже спекотно, метал мосту роздувся, і закриваючий механізм не спрацював. Пожежникам довелося кілька годин кропити конструкцію водою, щоб вона охолола, перш ніж міст можна було знову відкрити для руху.

Трагедія? Навряд чи. Але це свідчення однієї з центральних істин нашого часу, яка з кожним днем стає дедалі очевиднішою: ми побудували наш світ для клімату, якого більше не існує.

Візьмемо, приміром, Х'юстон, королівство Великої Нафти, де електрична мережа має ту саму базову архітектуру, що й 100 років тому. Цього тижня ураган Берил знеструмив понад 2 мільйони будинків. Так, урагани руйнівні. Але менш ніж за два місяці до цього раптовий ураган у місті відключив електрику для більш ніж мільйона людей.

Скільки відключень електроенергії пройде, перш ніж ми зрозуміємо, що сьогоднішня енергосистема була побудована для вчорашнього клімату?

Або візьмемо лісові пожежі в Каліфорнії на початку цього місяця. Вони сталися під час хвилі спеки, яка побила багато небувалих температурних рекордів на Заході, включно з неймовірними 122 градусами за Фаренгейтом у Палм-Спрінгс. Одним із наслідків було те, що пожежникам було занадто спекотно, щоб гасити пожежу, не ризикуючи отримати тепловий удар.

Щойно ви почнете придивлятися, ознаки небезпеки для інфраструктури Старого Світу опиняться всюди. Переважна більшість будівель і будинків у європейських містах, таких як Лондон, Париж і Мадрид, не мають кондиціонерів. Коли настає сильна спека, люди, які живуть і працюють у них, стають дедалі вразливішими (за оцінками одного нещодавнього дослідження, опублікованого в журналі Nature Medicine, влітку 2022 року в Європі загинуло більше ніж 60 000 людей з причин, пов'язаних зі спекою).

Греблі водосховищ по всьому світу зазнають наднавантажень через екстремальні дощі. Від спеки асфальт в аеропортах розм'якшується, що призводить до скасування рейсів. Морські дамби, що захищають прибережні міста від повеней, стають дедалі неефективнішими в міру підвищення рівня моря і посилення штормових наганів. Міста стають людськими сковорідками. Цього літа у Фініксі температура на вулицях і тротуарах досягла 160 градусів за Фаренгейтом — навіть кілька секунд контакту могли викликати серйозні опіки.

І справа не тільки в інфраструктурі, яка погано адаптована до нашого світу, що швидко теплішає. Наші економічні системи і культурне життя також не синхронізовані. Літні Олімпійські ігри (й американський футбол) стають небезпечними витівками за 100-градусної спеки. Страховий бізнес не був структурований для боротьби з постійними повенями через підвищення рівня моря. Релігійні паломництва, як-от хадж у Саудівській Аравії, під час якого минулого місяця через пекучу спеку загинуло понад 1300 осіб, не задумувалися як марші смерті.

Великі автовиробники, такі як Toyota і GM, які повільно адаптуються до революції електромобілів, ризикують розділити долю Kodak на зорі цифрової епохи. Навіть керівники великих нафтових компаній — принаймні ті, з ким я розмовляв — знають, що їхні дні добігають кінця (саме тому вони так завзято борються, щоб зірвати або зупинити революцію в галузі чистої енергії).

Сонячні батареї можуть абсолютно змінити обличчя світу Фото: Danny Shechtman

Заманливо повірити, що ми зможемо адаптуватися до всіх цих змін за допомогою досконаліших технологій. І це, безумовно, правда, що досконаліші технології — це потужна сила. Один яскравий приклад: неймовірне зниження ціни на відновлювану енергію в останні роки. Двадцять років тому, коли я почав писати про зміну клімату, керівники компаній, що займаються викопним паливом, стверджували, що нам необхідно продовжувати спалювати викопне паливо, тому що воно дешевше, ніж поновлювана енергія, і доступ до дешевої енергії важливий для економічного розвитку, особливо на Глобальному Півдні.

Тепер ця економічна парадигма змінилася. Практично у всіх частинах світу електроенергія, що виробляється з поновлюваних джерел, дешевша за електроенергію, що виробляється з викопного палива. Унаслідок кількість електроенергії, що виробляється вітром, геотермальною енергією і особливо сонячною енергією, швидко збільшується.

Тут, у Техасі, де я живу — навряд чи у нас оплот любителів дерев — до 70% електроенергії в мережі 2024 року надходить із відновлюваних джерел.

Незважаючи на цей прогрес, революція в галузі чистої енергетики все ще відбувається занадто повільно, щоб зупинити зростаючу спеку та екстремальні погодні умови, з якими ми стикаємося. Фактично, глобальне споживання нафти і газу досягло рекордно високого рівня 2023 року — не дивно, що також зріс і рівень викидів CO2, що спричиняють потепління клімату.

Кондиціювання повітря — ще один приклад складності технічного прогресу. Коли я говорю з людьми про свою книгу "Спека вб'є тебе першим: життя і смерть на випаленій планеті", я часто чую таку версію: Так, спека може бути жорстокою. Добре, що в нас є кондиціонер!

Кондиціонер стає інструментом виживання для багатьох людей в умовах дедалі спекотнішого клімату, але це не чарівне вирішення проблеми перегрітого світу. Понад 750 мільйонів людей на планеті не мають доступу навіть до електрики, не кажучи вже про змінний струм. Ми не збираємося кондиціонувати океан, повний загадкових і прекрасних істот, від яких залежать засоби існування сотень мільйонів людей. Ми не збираємося кондиціонувати ліси, які є ключем до збереження біорізноманіття на Землі. Ми не збираємося кондиціонувати поля, на яких вирощуються продовольчі культури.

Наша залежність від змінного струму фактично маскує справжній масштаб і розмах проблем, з якими ми стикаємося.

Зрештою, боротьба з кліматичною кризою полягає не у створенні досконаліших технологій. Це щось набагато більше. Нам потрібно відновити наш світ. Швидке підвищення температури та більш екстремальні погодні умови змушують нас переосмислити те, як ми живемо — звідки ми отримуємо енергію, як ми вирощуємо продукти харчування, як ми будуємо наші міста та, що найважливіше, за кого ми голосуємо.

Що швидше ми перестанемо чіплятися за старі шляхи і зосередимося на побудові розумнішого, стійкішого і справедливішого майбутнього для всіх, то краще буде нам — і всьому живому на цій планеті.

Те, що вже втрачено під час кліматичної кризи, є трагедією. Але тільки уявіть, що можна виграти в цій боротьбі!

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