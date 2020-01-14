Австралийские пожары являются предвестниками будущего планеты, – ученые
2020-01-14 17:54:00
Пожары могут раскинуться по всей Земле, если температура повысится еще больше
Ученые утверждают, что австралийские лесные пожары являются ярким примером будущего планеты, если температура повысится до опасного уровня. Об этом сообщает The Guardian.
"Это то, что вы можете ожидать в среднем при повышении температуры на 3 градуса по Цельсию (выше индустриального уровня). Мы видим пример условий в мире при повышении на 3 градуса. Так может выглядеть будущий мир. Ситуация действительно дает понять, что означает изменение климата", – заявил профессор географии Университета Эксетера Ричард Беттс.
Среднее повышение температура в Австралии составило 1,4 градуса выше доиндустриального уровня до пожаров в этом сезоне, в сравнении с глобальным ростом температуры во всем мире на 1,1 градус.
По словам ученых, после повышения температуры на 2 градуса последствия разрушения климата, вероятно, станут катастрофическими и необратимым. В это же время, нынешние обязательства в рамках Парижского соглашения допускают повышение температура на 3 градуса.
"Это воздействие, которое мы видим при нагреве в 1 градус, и они станут более серьезными, если мы не будет прикладывать усилия для стабилизации климата в мире", – предупредила профессор науки об изменении климата Университета Восточной Англии Коринн Ле Кере.
Глобальный нагрев привел к увеличению частоты и сложности пожаров, такие условия могут привести к лесным пожарам по всему миру. Об этом также свидетельствует обзор 57 недавних научных работ.
Как ранее сообщал Фокус:
- 18 декабря, в Австралии была зафиксирована самая высокая средняя температура по стране в пределах 40,9 градусов по Цельсию. В Бюро метеорологии сообщили, что сильная жара превысила предыдущий рекорд, установленный 7 января 2013 года в пределах 40,3 градусов. Последние несколько месяцев страна борется с серьезным кризисом, связанным с засухой и лесными пожарами.
- После этого, дым от пожаров в Австралии добрался до Новой Зеландии. Небо над страной окрасилось в рыжий цвет, а в воздухе появился запах гари.
- Глава МВД Арсен Аваков сообщил, что Украина готова направить в Австралию около 200 спасателей. Также обещано доставить помощь в течение 24-36 часов с необходимым снаряжением на специально арендованном дальнемагистральном самолете.
- Оригинальную помощь Австралии оказывает 20-летняя Instagram-модель Кэйлен Уорд, которая собрала 700 тыс. долларов на тушение пожаров, рассылая своим подписчикам голые фотографии.
- В это же время, австралийские ученые подчитали число сгоревших в пожарах животных. Результат оказался ужасающим – по предварительным подсчетам, погибли более 1 млрд животных.
- В начале 2020 года премьер-министр штата Виктория Даниэль Эндрюс заявил, что пожары в Австралии усилились и не исключил массовую эвакуацию.
- В подтверждение наихудших прогнозов, 10 января в Австралии слились два крупных пожара и породили огненного монстра. Ситуация осложняется возобновившейся жарой, ветром и молниями без осадков.