Австралийские пожары являются предвестниками будущего планеты, – ученые

Пожары могут раскинуться по всей Земле, если температура повысится еще больше

Ученые утверждают, что австралийские лесные пожары являются ярким примером будущего планеты, если температура повысится до опасного уровня. Об этом сообщает The Guardian.

"Это то, что вы можете ожидать в среднем при повышении температуры на 3 градуса по Цельсию (выше индустриального уровня). Мы видим пример условий в мире при повышении на 3 градуса. Так может выглядеть будущий мир. Ситуация действительно дает понять, что означает изменение климата", – заявил профессор географии Университета Эксетера Ричард Беттс.

Среднее повышение температура в Австралии составило 1,4 градуса выше доиндустриального уровня до пожаров в этом сезоне, в сравнении с глобальным ростом температуры во всем мире на 1,1 градус.

По словам ученых, после повышения температуры на 2 градуса последствия разрушения климата, вероятно, станут катастрофическими и необратимым. В это же время, нынешние обязательства в рамках Парижского соглашения допускают повышение температура на 3 градуса.

"Это воздействие, которое мы видим при нагреве в 1 градус, и они станут более серьезными, если мы не будет прикладывать усилия для стабилизации климата в мире", – предупредила профессор науки об изменении климата Университета Восточной Англии Коринн Ле Кере.

Глобальный нагрев привел к увеличению частоты и сложности пожаров, такие условия могут привести к лесным пожарам по всему миру. Об этом также свидетельствует обзор 57 недавних научных работ.

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