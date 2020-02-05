"Мозг-компьютер" от Маска. Миллиардер анонсировал "потрясающее" обновление Neuralink

Миллиардер Илон Маск заявил, что его сторонний стартап Neuralink, который свяжет человеческий мозг с компьютером, представит в этом году "потрясающее" обновление. Об этом сообщил Маск в Twitter.

Еще в июле 2019 года Маск говорил, что новая технология уже позволила обезьянами контролировать компьютер силой мысли. Миллиардер надеялся установить устройство пациентам с повреждением головного или спинного мозга в конце 2019 года. Но в сроки стартап не уложился.

"Огромное влияние нейронных интерфейсов с высокой пропускной способностью и высокой точностью недооценивается. Neuralink в этом году предоставить его людям", – написал Маск.

"Подождите, пока вы не увидите следующую версию. В сравнении с тем, что было представлено в прошлом году, это потрясающе", – добавил основатель стартапа.

В планах у Маска установить свое устройство на людей летом 2020 года, но в продажу оно поступит еще нескоро.

"Во-первых, нам нужно сделать его (устройство – ред.) супер безопасным и простым в использовании, затем определить наибольшую полезность в сравнении с риском. От разработки до массового производства и имплантации – долгий путь", – сообщил Маск.

В случае, если Neuralink удастся проделать весь этот путь, Маск надеется, что для многих пациентов устройство станет таким же революционным, как и Tesla для электромобилей.

"В конечном итоге, Neuralink будет использоваться для восполнения утраченных участков мозга, поврежденных инсультом, несчастным случаем или врожденным пороком", – говорит миллиардер.

В дальнейшем Маск планирует использовать разработку для того, чтобы человеческий мозг сравнялся с искусственным интеллектом, а в конечном итоге, даже "слиться" с ИИ.

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