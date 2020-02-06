Австралийские ученые предлагают извлекать СО2 из атмосферы и заправлять им пиво

В Австралии представили новую технологию под названием Airthena, которая будет забирать из атмосферы углекислый газ и насыщать им напитки. Об этом сообщает Cnet.

Разработкой технологии занималось Государственное объединение научных и прикладных исследований Австралии (CSIRO).

"Airthena улавливает CO2 непосредственно из воздуха с помощью крошечных губок, известных как металл-органические каркасные структуры", – говорится в заявлении CSIRO.

По сути, Airthena предоставляет возможность небольшого производства CO2, что может быть полезно для многих вещей от газирования напитков, включая пиво до обустройства теплиц. Инновация также может предложить недорогую альтернативу производству и транспортировке углекислого газа с использованием современных методов.

Правда, новая технология не в силах решить проблему Земли с накоплением парниковых газов.

"Хотя Airthena не окажет непосредственного влияния на сокращение глобальных выбросов CO2 из-за их масштабов, технология поможет найти предприятиям надежный источник газа для повседневных задач, при этом уменьшая выбросы углерода", – добавили в CSIRO.

По словам руководителя проекта Аарона Торнтона, следующими шагами для Airthena будет снижение стоимости устройства и тестирование его на соответствие стандартам качества пищевых продуктов. CSIRO также заинтересована в расширении технологии для более крупных задач.

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