Увидеть звезды. Самые большие наземные телескопы

Большой Канарский телескоп

Расположен на пике потухшего вулкана Мучачос на высоте около 2400 м на Канарском острове Пальма. Это самый большой оптический телескоп в мире — его шестиугольное зеркало имеет диаметр 10,4 м. В 2016 году он сфотографировал галактику, которая находится на расстоянии 500 млн световых лет.

Обсерватория Кека

Два зеркальных телескопа этой обсерватории расположены на пике горы Мауна-Кеа (4145 м над уровнем моря) на острове Гавайи. До открытия Большого Канарского телескопа они были самыми крупными в мире. В 2018 году обсерватория при помощи космического телескопа Хаббл обнаружила "невозможную" галактику с почти полным отсутствием тёмной материи.

Большой южноафриканский телескоп

Оптический телескоп с шестиугольным главным зеркалом размером 11 х 9,8 м находится в полупустынном регионе Кару к северо-востоку от Кейптауна (ЮАР). Это крупнейший оптический телескоп в Южном полушарии. В 2016 году с его помощью впервые обнаружили белый карлик-пульсар, расположенный в 380 световых лет.

Солнечный телескоп имени Дэниела К. Иноуэ

Четырёхметровый телескоп — самый крупный на Земле инструмент для исследований Солнца. Он расположен на гавайском острове Мауи на склоне неактивного вулкана Халеакала на высоте около 3000 м. Своё имя он получил в честь многолетнего сенатора от штата Гавайи Дэниела Кена Иноуэ. В первый день работы, 10 декабря 2019 года, он сделал самое детальное в истории фото Солнца, на котором видны структуры диаметром 30 км.

Телескоп "Субару"

Телескоп обладает крупнейшим цельным зеркалом в мире диаметром 8,3 м. Оно имеет толщину 20 см и весит 22,8 т. "Субару" принадлежит Японской национальной обсерватории, построившей его на Гавайях на потухшем вулкане Мауна-Кеа на высоте 4139 м. В прошлом году с его помощью учёные обнаружили 1,8 тыс. новых сверхновых звёзд в отдалённой части Вселенной.