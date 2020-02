День влюбленных в YouTube. Как за 15 лет малоизвестный видеохостинг завоевал весь мир

Романтика просмотров

В 2005-м три бывших сотрудника компании PayPal Стив Чен, Чад Хёрли и Джавед Карим увидели потенциал, который интернет открывал для видеоконтента. Но как именно его реализовать, ребята представляли плохо. «Мы подумали, что поиск знакомств был очевидным выбором», — вспоминал позднее Стив Чен.

Замысел состоял в том, что одинокие пользователи будут записывать небольшие ролики, в которых станут рассказывать о себе и о том, кого они представляют своей второй половинкой. Даже дату для регистрации имени YouTube трио основателей выбрало самую подходящую — День святого Валентина. Впрочем, заработал «сайт видеознакомств» чуть позже — первый ролик загружен 23 апреля 2005-го. Если он и был похож на анкету, то на очень плохую. В 18-секундном ролике Джавед Карим косноязычно рассказывал о слонах и их длинных хоботах и резюмировал, как «это круто». Другие пользователи тоже не оценили изначального замысла Чена, Хёрли и Карима и не спешили делиться своими анкетами. Из-за этого основатели отбросили идею со знакомствами и сделали сайт для загрузки абсолютно любых видео.

Такая идея оказалась куда популярнее. Считаные месяцы спустя, в сентябре 2005-го, на YouTube вышло первое «вирусное» видео, набравшее миллион просмотров. К декабрю того же года ролики на сайте уже просматривали по 8 млн раз ежедневно, а к июлю 2006-го — по 100 млн раз. Стремительный рост популярности привлёк внимание другого знаменитого техногиганта — поисковика Google.

Миллиарды за Backstreet Boys

В то время Google занял положение лидирующего поисковика и принялся наращивать свою империю. YouTube был для него лакомым кусочком, да ещё и конкурентом его молодого и не столь успешного видеосервиса Google Video. Именно поэтому IT-гигант решил купить популярную площадку. Это может показаться шуткой, но значительную роль в таком решении сыграли пара молодых людей из Китая и песня группы Backstreet Boys. Ребята записали шуточный ролик, в котором они с чувством имитировали исполнение композиции As Long As You Love Me, который выложили на YouTube.

Среди многочисленных зрителей, посмотревших видео, оказалась Сьюзен Воджицки, в то время возглавлявшая Google Video и отвечавшая за поглощения. Ролик показался ей уморительным, но, что важнее, поселил в её голове идею. «Это видео заставило меня понять: ух ты, люди по всему миру могут создавать контент, даже не находясь в студии», — сказала Воджицки. Она убедила коллег в перспективности покупки YouTube, и в октябре 2006-го «Гугл» выложил за видеохостинг $1,65 млрд. «Нерентабельный сайт, основанный тремя 20-летними парнями после поздней вечеринки, был продан более чем за $1 млрд, превратив несколько дюжин его сотрудников в бумажных миллионеров. Звучит как история времён пузыря доткомов в конце 1990-х, но это произошло вчера», — писал тогда Эндрю Росс Соркин, колумнист The New York Times и один из авторов телесериала «Миллиарды».

Впрочем, скепсис по поводу этой сделки со временем рассеялся. В 2006-м YouTube даже угодил на обложку номера «Человек года» журнала Time, хотя, как правило, в истории издания на ней красовались конкретные исторические личности. Словом, Воджицки, через несколько лет ставшая главой YouTube, удачно наткнулась на смешной ролик, хотя в истории видеохостинга это было не единственное удачное совпадение.

Например, в 2007-м, когда он только-только устроился под крылом Google, была запущена мобильная версия сайта. Чад Хёрли, который тогда возглавлял YouTube, был уверен, что мобильное видео «породит огромный рынок», и не прогадал. В том же году Apple выпустила свой первый iPhone, подстегнув развитие смартфонов в том виде, в котором мы знаем их сегодня. YouTube встретил их стремительное распространение в полной готовности.

Однако главным событием 2007-го для YouTube стал запуск партнёрской программы для пользователей. К тому моменту количество роликов, ежедневно загружаемых на сайт, измерялось десятками тысяч. Вирусные видео с миллионами просмотров давно перестали быть редкостью, изменились и сами пользователи. Они стали перерастать из любителей, снимающих на веб-камеры в собственных гостиных, в знаменитостей. YouTube решил, что подобно своим коллегам с телевидения или кино они тоже должны зарабатывать. Так на сайте начали зажигаться первые звёзды совершенно нового образца.

Звёзды информационной эры

Всего за год YouTube перестал быть просто инструментом для убивания времени, превратившись для некоторых пользователей в площадку для заработка сотен тысяч долларов в год. В СМИ то и дело стали появляться истории людей, бросивших традиционную работу и отправившихся на заработки в Сеть.

Но это было только начало. Пару лет спустя к ютуб-сообществу присоединился Феликс Чельберг, чей псевдоним PewDiePie вскоре станет знаменитым не только на видеохостинге, но и далеко за его пределами. Молодой швед, комментирующий прохождение видеоигр, обзаведётся парочкой собственных игр, попадёт в популярный мультсериал «Южный парк», а в 2015-м, когда Forbes составит первый список ютуберов с наивысшими доходами, он возглавит его.

К середине десятилетия звёзды YouTube обрели такую популярность, что по уровню заработка смогли тягаться даже с голливудскими коллегами. Тот же Чельберг в 2015-м получал $12 млн. В том году троекратная лауреатка «Оскара» Мэрил Стрип записала на свой счёт $8 млн, а Натали Портман — всего $6 млн.

Однако к настоящему времени даже эти цифры меркнут. Так, лидер прошлогоднего рейтинга самых высокодоходных ютуберов, по версии Forbes, Райан Каджи заработал $26 млн. Этот восьмилетний мальчик, прославившийся видео с распаковыванием игрушек, получил больше, чем Марго Робби ($23,5 млн) и Шарлиз Терон ($23 млн).

Тем не менее за годы работы YouTube прославился не только как кузница знаменитостей. Популярность, универсальность и общедоступность площадки привлекла достаточно внимания, чтобы собственными каналами начали обзаводиться органы власти по всему миру. Перед этим соблазном не устоял даже Ватикан. YouTube также стал местом трансляций столь значимых и громких событий, как президентские дебаты или Олимпийские игры.

Наряду с Facebook и Twitter YouTube сыграл ключевую роль в Арабской весне 2011-го, что подтвердилось даже научными изысканиями. «Люди, разделявшие стремление к демократии, построили масштабные социальные сети и организовали политические акции, — утверждает Филип Ховард, профессор Вашингтонского университета, проанализировавший гигабайты контента, появившегося в ходе тех событий на упомянутых сайтах. — Социальные сети стали ключевым инструментом в стремлениях к свободе». Однако у любой медали две стороны, и у влияния и популярности, которые приобрёл YouTube, светлая сторона лишь одна.

Рекламный апокалипсис

Знаменитости нередко притягивают скандалы, и звёздные ютуберы не стали исключением. В начале 2017-го в эпицентре бури оказался любимец публики PewDiePie. Чельберг опубликовал видео с парой танцующих и поющих мужчин, один из которых держал транспарант с надписью «Смерть евреям». Оказалось, что шведский блогер не только заплатил участникам ролика, но и вообще не раз прибегал в своих видео к антисемитским высказываниям или использовал нацистскую символику. Чельберг попытался списать произошедшее на шуточный характер контента, но волну критики это не остановило.

YouTube же получил новый удар. Расследование британской газеты The Times выявило, что реклама десятков крупных международных компаний и даже правительственных учреждений Великобритании оказывалась в роликах разжигателей ненависти и сторонников экстремистских взглядов. Способность YouTube не допускать подобных происшествий оказалась под вопросом, а крупные рекламодатели вроде PepisCo, Nestle или Toyota предпочли на время заморозить взаимоотношения с площадкой. Аналитики оценили потери YouTube от такого бойкота примерно в $750 млн.

Всё это привело к событию, вошедшему в историю сайта как adpocalypse — от слов «ad» (реклама) и «apocalypse» (апокалипсис). YouTube решил активнее бороться с неподобающим контентом и стал убирать монетизацию с видеороликов, казавшихся подозрительными его «фильтру».

Система не всегда срабатывала правильно и должна была пройти через множество проб и ошибок, чтобы перестать путать грешное с праведным, а в процессе пострадало немало создателей видеоконтента. Да и скандалы, связанные с аморальными выходками ютуберов, на одном PewDiePie не закончились. В погоне за популярностью некоторые авторы проявили готовность показать тело самоубийцы или накормить пожилого бездомного печеньем, приправленным зубной пастой, и даже непредумышленно убить другого человека, пытаясь доказать, что книга может остановить пулю.

В последнее время главной проблемой YouTube стали взаимоотношения с самыми юными пользователями. В начале прошлого года сайт с солидным опозданием закрыл каналы группы SevenAwesomeKids, на самом деле оказавшиеся сообществом педофилов, найти которое мог каждый, просмотрев несколько роликов нейтрального содержания.

Ближе к концу 2019-го видеохостинг столкнулся с новой проблемой. Федеральная торговая комиссия и генеральный прокурор штата Нью-Йорк обвинили компанию в незаконном сборе персональных данных детей. Эта информация собиралась без согласия родителей и затем использовалась для распространения таргетированной рекламы на юных пользователей. За это YouTube оштрафовали на $170 млн и заставили обновить правила для детского контента.

Это лишь наиболее громкие скандалы, связанные с компанией. Нередко её критикуют также за распространение опасных для жизни и здоровья флешмобов или идей противников вакцинации и прочего сомнительного контента. Однако к настоящему времени площадка разрослась до таких масштабов, что кажется, даже столь сильные штормы ей не страшны.

YouTube по-украински

По подсчётам Alexa Internet и SimilarWeb, современный YouTube — второй по популярности сайт в Сети после Google. Каждую минуту туда загружается более 500 часов видеоконтента. То есть за год здесь оседает такое количество материала, на просмотр которого ушло бы 30 тыс. лет. Он представлен в большинстве стран мира, не считая некоторых исключений.

Украина к последним не относится. В нашей стране существует обширное сообщество ютуберов, некоторые из них присоединились к платформе в первые годы её работы и наблюдали происходившие с ней перемены.

Семён Кременюк, руководитель продюсерского центра Rocket и техноблогер, чей канал зарегистрирован в 2006 году, полагает, что самые большие перемены в работе сайта связаны с упомянутым «рекламным апокалипсисом» и новыми правилами в отношении детского контента, введёнными в начале года. А ещё, по его мнению, изменилась динамика роста популярности каналов. «Раньше, когда YouTube был ещё молод и не все тематики были насыщены, можно было быстро расти, — говорит он, указывая на условия малой конкуренции. — Сегодня тоже можно быстро набрать популярность, но нужно больше думать о собственной оригинальности, о том, как бы выделиться на фоне остальных».

А вот Андрей Немодрук, увлёкшийся видеосъёмкой в 11-летнем возрасте и в 2009-м обзавёвшийся юмористическим YouTube-каналом ND Production, полагает, что завоевать популярность на площадке стало легче. Ведь узнаваемость сайта за минувшие годы многократно увеличилась, равно как и его аудитория и даже скорость интернета. «Сейчас каждый знает о YouTube, пользуется им и обращается к нему по любому вопросу. Раньше о нём тоже знали, но привычки обращаться к нему не было», — отмечает Немодрук.

В одном украинские ютуберы-старожилы солидарны: пытаясь достичь успеха на YouTube, нужно думать не о возможных заработках, а заниматься любимым делом. В таком случае появятся и доходы.

5 самых памятных видео в истории YouTube

Если бы YouTube создавал музей памятных роликов, то главным экспонатом, безусловно, был бы Me at the zoo Джаведа Карима, с которого и началась история сайта. Но есть и другие видео, которые заслуживают оказаться рядом с ним. Например:

Первое видео с котами

Порой создается впечатление, что интернет невозможен без роликов с котиками, и даже самые первые пользователи YouTube понимали это. Дебют домашних любимцев на сайте состоялся 22 мая 2005-го, то есть всего через месяц после его запуска. Ролик Pajamas and Nick Drake загрузил пользователь steve, который в дальнейшем не проявлял особой активности. Видимо, решил, что загрузка первого видео с котами на YouTube – само по себе большое достижение.

Первое вирусное видео

Бразильский футболист Роналдиньо имеет множество титулов, и один из них – звезда YouTube. Рекламный ролик с его участием набрал более миллиона просмотров и стал первым вирусным видео на платформе. А ведь тогда YouTube еще и года не было.

Первое видео с миллиардом просмотров

Что может быть более знаковым, чем первый миллион? Первый миллиард. Эта высота была взята только через 7 лет после ролика с Рональдиньо, но и резонанс вызвала куда больший. Клип Gangnam Style южнокорейского исполнителя PSY установил и долгое время удерживал несколько рекордов YouTube. Он прославился на весь мир, вместе с рядовыми пользователями в Сети его обсуждал Робби Уильямс и Кэти Перри, а потешный танец из клипа не стеснялись исполнять даже генсек ООН и премьер-министр Великобритании.

Самое популярное видео

Со времен Gangnam Style не одно видео перевалило за отметку в миллиард, но рекорд по количеству просмотров сегодня удерживает клип Despacito пуэрто-риканского певца Луиса Фонси. Ролик, который был загружен в январе 2017-го, к настоящему времени набрал уже 6,6 миллиарда просмотров. Его ближайший преследователь, видео Shape Of You, отстает на целых 2 миллиарда. Кроме того, Despacito – лидер по количеству лайков. Их у него 36,2 миллиона.

Видео с самым большим количеством дизлайков

Самым нелюбимым видео YouTube-пользователей долгие годы был клип Baby Джастина Бибера, который обязан видеохостингу своей карьерой. Однако в 2018-м инициативу перехватил ролик YouTube Rewind 2018. Цикл Rewind – своего рода видеоитоги, которые YouTube подводит каждый год. Но вот видео 2018-го пользователи по многим причинам невзлюбили. На сегодняшний день у него 17,6 миллиона дизлайков.