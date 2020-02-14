"Не просто космическая картошка". На астероиде в Поясе Койпера сделано важнейшее открытие
NASA обнародовала подробности о самом отдаленном объекте, который когда-либо посещал космический аппарат. Об этом сообщает The Guardian.
Речь идет об транснептуновом астероиде из Пояса Койпера Arrokoth, который расположен в 6,5 млрд км от Земли. В этой части космоса обитают тысячи карликовых планет и ледяных объектов. Космический аппарат NASA New Horizons совершил облет астероида 1 января 2019 года, но из-за слишком большого расстояния, данные все еще передаются на Землю.
Автор исследования, профессор из Вашингтонского университета в Сент-Луисе Билл Маккиннон заявил, что информация, полученная от Arrokoth настолько значительна, что может затмить встречу космического аппарата с Плутоном в 2015 году.
"Arrokoth оказался удивительным с точки зрения того, что мы узнали из него. Он помог нам открыть глубокие истины о нашей солнечной системе. Это не просто космическая картошка. Это замечательный мир, который рассказал нам замечательную историю", – заявил Маккиннон.
Положение астероида в поясе Койпера отмечает то, что когда-то было краями облака пыли и газа, известного как солнечная туманность, которая окружала новообразованное солнце. В этом регионе планетарное развитие замерло на ранней стадии, так как для завершения процесса не хватало строительного материала. Так, изучение подобных замерших пустошей позволяет ученым заглянуть в эпоху, когда планеты только начинали образовываться.
"Это место очень далеко от солнца, настолько, что температура там почти на абсолютном нуле. Она сохраняет объекты в стазисе или капсуле времени", – рассказал главный исследователь New Horizons, доктор Алан Стерн.
В течение десятилетий ученые спорили по поводу двух конкурирующих сценариев того, как начали образовываться планеты. В первом варианте, мелкие объекты вращались вокруг друг друга настолько быстро, что притягивались, создавая объекты все больше и больше. В течение миллионов лет планеты накапливали материю в результате случайных и сильных столкновений.
Согласно второй теории, известной как коллапс облаков, некоторые области туманности имели более высокую плотность частиц, эти сгустки притягивались друг другу пока не произошел гравитационный коллапс. Столкновения были мягкими, и планеты "рождались большими", в течение сотен лет появлялись объекты диаметром в сотни километров.
Внешний вид и состав Arrokoth предоставляет убедительные доказательства в пользу второй теории.
"На снимках нет никаких признаков столкновений, никаких разломов, две доли (астероида, – ред.) не выглядят скрепленными в результате удара", – добавил Стерн.
Все в астероиде указывает на мягкое слияние частиц. Две доли астероида также однородны по цвету и составу, а части Arrokoth имеют органические соединения.
Как ранее сообщал Фокус:
- New Horizons был запущен в январе 2006 года, в 2007 году он исследовал Юпитер, а в 2015 - Плутон. После этого он отправился к окраинам нашей Солнечной системы.
- Ранее NASA заявило, что их зонду New Horizons, возможно, удалось обнаружить невидимую границу нашей Солнечной системы - водородную стену.
- А в 2018 году зонд New Horizons приступил к своей последней миссии. Он взялся за исследование астероида на окраине нашей Солнечной системы.