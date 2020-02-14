"Не просто космическая картошка". На астероиде в Поясе Койпера сделано важнейшее открытие

NASA обнародовала подробности о самом отдаленном объекте, который когда-либо посещал космический аппарат. Об этом сообщает The Guardian.

Речь идет об транснептуновом астероиде из Пояса Койпера Arrokoth, который расположен в 6,5 млрд км от Земли. В этой части космоса обитают тысячи карликовых планет и ледяных объектов. Космический аппарат NASA New Horizons совершил облет астероида 1 января 2019 года, но из-за слишком большого расстояния, данные все еще передаются на Землю.

Автор исследования, профессор из Вашингтонского университета в Сент-Луисе Билл Маккиннон заявил, что информация, полученная от Arrokoth настолько значительна, что может затмить встречу космического аппарата с Плутоном в 2015 году.

"Arrokoth оказался удивительным с точки зрения того, что мы узнали из него. Он помог нам открыть глубокие истины о нашей солнечной системе. Это не просто космическая картошка. Это замечательный мир, который рассказал нам замечательную историю", – заявил Маккиннон.

Положение астероида в поясе Койпера отмечает то, что когда-то было краями облака пыли и газа, известного как солнечная туманность, которая окружала новообразованное солнце. В этом регионе планетарное развитие замерло на ранней стадии, так как для завершения процесса не хватало строительного материала. Так, изучение подобных замерших пустошей позволяет ученым заглянуть в эпоху, когда планеты только начинали образовываться.

"Это место очень далеко от солнца, настолько, что температура там почти на абсолютном нуле. Она сохраняет объекты в стазисе или капсуле времени", – рассказал главный исследователь New Horizons, доктор Алан Стерн.

В течение десятилетий ученые спорили по поводу двух конкурирующих сценариев того, как начали образовываться планеты. В первом варианте, мелкие объекты вращались вокруг друг друга настолько быстро, что притягивались, создавая объекты все больше и больше. В течение миллионов лет планеты накапливали материю в результате случайных и сильных столкновений.

Согласно второй теории, известной как коллапс облаков, некоторые области туманности имели более высокую плотность частиц, эти сгустки притягивались друг другу пока не произошел гравитационный коллапс. Столкновения были мягкими, и планеты "рождались большими", в течение сотен лет появлялись объекты диаметром в сотни километров.

Внешний вид и состав Arrokoth предоставляет убедительные доказательства в пользу второй теории.

"На снимках нет никаких признаков столкновений, никаких разломов, две доли (астероида, – ред.) не выглядят скрепленными в результате удара", – добавил Стерн.

Все в астероиде указывает на мягкое слияние частиц. Две доли астероида также однородны по цвету и составу, а части Arrokoth имеют органические соединения.

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