Из-за "сердцебиения" Плутона его атмосфера вращается в неправильном направлении

Атмосфера планеты вращается в западном направлении, а сам Плутон в восточном

Ученые выяснили, что атмосфера Плутона вращается в противоположную сторону вращения самой планеты. Об этом сообщает New Scientist.

Такой эффект возникает из-за циклических изменений в азотном льде на поверхности планеты, которые приводят в движение ветры, дующие в направлении, противоположном вращению Плутона.

Когда космически аппарат NASA "New Horizons" пролетел мимо Плутона в 2015 году, он заснял на поверхности планеты ландшафт напоминающий форму сердца. Одни половина этого сердца представляет из себя ледяную равнину под названием "Равнина Спутника", которая заполнена азотным льдом.

После того, как солнце поднимается над равниной, лед на ней нагревается и превращается в газ, поднимаясь в атмосферу. Ночью газ остывает и оседает льдом на равнине.

Танги Бертран из Исследовательского центра Эймса в Калифорнии и его коллеги повели симуляцию прогноза погоды, чтобы определить, как этот цикл повлияет на циркуляцию атмосферы Плутона.

"Каждый день вы можете наблюдать за тем, что мы называем сердцебиением. Азот поднимается в атмосферу, а потом конденсируется на поверхности, как сердце качающее кровь в организме", – рассказал Бертран.

Исследователи обнаружили, что этот цикл поднимает азотные ветра, которые дуют на запад вокруг Плутона. Они наиболее сильны на западном краю "Равнины Спутника".

Ветры заставляют атмосферу вращаться в направлении, которое противоположно восточному вращению самой планеты. По словам ученых, такое явление еще не встречалось в Солнечной системе.

"Атмосфера Плутона представляет из себя новую лабораторию для изучения поведения атмосферы в целом", – говорит Бертран.

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