"Чтобы не сдуло ветром": в Китае людей весом до 50 кг призывают не выходить из дома (фото)

С пятницы по воскресенье в северных регионах КНР будут наблюдаться сильнейшие ветры, поэтому китайские СМИ предупреждают, что людей весом менее 50 кг может "легко унести".

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Об этом пишет ВВС.

Хэштеги о сильном ветре и предупреждение о том, что тех, кто весит меньше 50 кг, может унести, стали трендами в китайской социальной сети Weibo.

"Я так много ем все время только ради этого дня", — шутят китайцы.

Отмечается, что из-за штормового ветра впервые за десятилетие Пекин объявил оранжевый уровень опасности — второй по величине в четырехуровневой системе погодных предупреждений.

Миллионы людей в Китае были вынуждены оставаться дома. Несколько спортивных мероприятий, включая первый в мире полумарафон с участием гуманоидных роботов, перенесли.

Парки и туристические достопримечательности были закрыты, поскольку власти рекомендовали жителям избегать мероприятий на открытом воздухе, а строительные работы и движение поездов были приостановлены.

Рухнувшая крыша завода в Пекине

Чиновники предупредили людей о необходимости воздержаться от посещения гор и лесов, где порывы ветра, как ожидается, будут особенно сильными. В то же время тысячи деревьев были укреплены или обрезаны, чтобы предотвратить их падение.

Ветер вырывал деревья с корнем Фото: REUTERS

The New York Times пишет, что к утру субботы в Пекине было повалено более 400 деревьев, а почти 7000 человек были эвакуированы.

Сломанные в Пекине деревья Фото: Weibo/ Van有引力

South China Morning Post сообщает, что самая высокая зафиксированная скорость ветра составила 162 км/ч.

Из-за непогоды в аэропорту Пекина было отменено более 400 рейсов. Также было приостановлено высокоскоростное железнодорожное сообщение с Шанхаем, Гуанчжоу и Тяньцзинем.

Сотни рейсов были отменены из-за сильного ветра

Агентство "Синьхуа", со ссылкой на местную метеорологическую службу сообщает, что в северо-восточной провинции Китая Ляонин ожидается падение температуры на 12 градусов Цельсия. В некоторых районах пройдут умеренные дожди, переходящие в мокрый снег, за которыми последуют сильные снегопады и экстремальные метели.

Ожидается, что ветер начнет ослабевать в воскресенье вечером.

Напомним, ученые сообщили о самой высокой зарегистрированной скорости ветра.

Фокус писал, что в феврале в Австралии на землю рухнула огромная ветряная турбина. Она не выдержала сильного ветра.