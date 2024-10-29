От 1770 км/час до 407 км/час: названа самая высокая в истории зарегистрированная скорость ветра

Исследователи назвали рекордные порывы ветра, но предупредили, что в этой категории сразу несколько рекордсменов.

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Ветер может достигать поразительных скоростей, в зависимости от того, является ли он естественным или созданным человеком. Например, самый "Большой ветер" обрушился на обсерваторию Маунт-Вашингтон в Нью-Гемпшире в 1934 году — тогда его порывы достигли 372 км/час. В 1985 году микро порыв разбил самолет о взлетно-посадочную полосу, а в 2017 году ураган Ирма обрушил на мир невероятные порывы ветра скоростью 298 км/час. Но какой же была самая высокая скорость ветра когда-либо зарегистрированная в истории? Ответ не так уж прост, пишет Live Science.

Исследователи отмечают, что существует сразу несколько рекордов в зависимости от того, где возник ветер, что его создало и какой прибор измерил его величину. Например, самые сильные ветры в Солнечной системе зафиксированы на Нептуне: они двигаются со сверхзвуковой скоростью около 1770 км/час. Для сравнения, это в 1,5 раза превышает скорость звука.

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На Земле созданные людьми аэродинамические трубы способны создавать сверхзвуковые ветры, скорость которых достигает 1225 км/час. В то же время сверхзвуковая аэродинамическая труба в Исследовательском центре Гленна NASA способна создавать еще более невероятную скорость ветра — 4321 км/час.

Если говорить о естественных порывах ветра, то они значительно меньше. Например, согласно Всемирному архиву экстремальных погодных и климатических явлений, который ведется Всемирной метеорологической организацией (ВМО), самый сильный ветер был зафиксирован на острове Барроу (Австралия) 10 апреля 1996 года, когда тропический циклон обрушился на изолированный остров. Любопытно, что порыв такой силы продлился не более 3-5 секунд, а ученым потребовалось больше десятилетия, чтобы зафиксировать его.

По словам профессора географических наук в Университете штата Аризона Рэндалла Сервени, ВМО признает лишь данные о скорости ветра, собранные такими приборами, как анемометры — потому, что это физическое измерение ветра. Простыми словами, ранее исследователи фиксировали и большие скорости ветра, чем на острове Барроу, но не с помощью этих устройств.

В то же время измерения анемометров имеют некоторые ограничения. Например, их конструкции могут быть повреждены сильным ветром, а также они могут быть установлены лишь там, где могут пройти люди.

По словам профессора Сервени, в данный момент они с командой изучают записи скорости струйного течения над Японией и западной частью Тихого океана со скоростью 483 км/час. Ученые полагают, что эти порывы ветра на самом деле могут стать новым рекордсменом.

Впрочем, существует еще один способ измерения скорости ветра — с помощью доплеровского радара. Однако, записи радаров не считаются записями ветра ВМО, потому что они являются отдаленными оценками, в отличие от прямых измерений

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