Від 1770 км/год до 407 км/год: названо найвищу в історії зареєстровану швидкість вітру

Дослідники назвали рекордні пориви вітру, але попередили, що в цій категорії одразу кілька рекордсменів.

Related video

Вітер може досягати дивовижних швидкостей, залежно від того, чи є він природним, чи створеним людиною. Наприклад, найбільший "Великий вітер" обрушився на обсерваторію Маунт-Вашингтон у Нью-Гемпширі в 1934 році — тоді його пориви досягли 372 км/год. У 1985 році мікропорив розбив літак об злітно-посадкову смугу, а 2017 року ураган Ірма обрушив на світ неймовірні пориви вітру швидкістю 298 км/год. Але якою ж була найвища швидкість вітру коли-небудь зареєстрована в історії? Відповідь не така вже й проста, пише Live Science.

Дослідники зазначають, що існує одразу кілька рекордів залежно від того, де виник вітер, що його створило і який прилад виміряв його величину. Наприклад, найсильніші вітри в Сонячній системі зафіксовані на Нептуні: вони рухаються з надзвуковою швидкістю близько 1770 км/год. Для порівняння, це в 1,5 раза перевищує швидкість звуку.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

На Землі створені людьми аеродинамічні труби здатні створювати надзвукові вітри, швидкість яких сягає 1225 км/год. Водночас надзвукова аеродинамічна труба в Дослідницькому центрі Гленна NASA здатна створювати ще більш неймовірну швидкість вітру — 4321 км/год.

Якщо говорити про природні пориви вітру, то вони значно менші. Наприклад, згідно з Всесвітнім архівом екстремальних погодних і кліматичних явищ, який веде Всесвітня метеорологічна організація (ВМО), найсильніший вітер був зафіксований на острові Барроу (Австралія) 10 квітня 1996 року, коли тропічний циклон обрушився на ізольований острів. Цікаво, що порив такої сили тривав не більше 3-5 секунд, а вченим знадобилося більше десятиліття, щоб зафіксувати його.

За словами професора географічних наук в Університеті штату Аризона Рендалла Сервені, ВМО визнає лише дані про швидкість вітру, зібрані такими приладами, як анемометри, — тому, що це фізичне вимірювання вітру. Простими словами, раніше дослідники фіксували й більші швидкості вітру, ніж на острові Барроу, але не за допомогою цих пристроїв.

Водночас вимірювання анемометрів мають деякі обмеження. Наприклад, їхні конструкції можуть бути пошкоджені сильним вітром, а також вони можуть бути встановлені лише там, де можуть пройти люди.

За словами професора Сервені, наразі вони з командою вивчають записи швидкості струменевої течії над Японією і західною частиною Тихого океану зі швидкістю 483 км/год. Вчені вважають, що ці пориви вітру насправді можуть стати новим рекордсменом.

Утім, існує ще один спосіб вимірювання швидкості вітру — за допомогою доплерівського радара. Однак, записи радарів не вважаються записами вітру ВМО, тому що вони є віддаленими оцінками, на відміну від прямих вимірювань

Раніше Фокус писав про те, що вчені вважають, що вода на Землі з'явилася із Сонця.