Ученые считают, что вода на Земле появилась из Солнца: как это может быть

Авторы исследования предполагают, что часть воды на нашей планете появилась в результате влияния солнечного ветра.

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Для ученых до сих пор остается загадкой, как именно появилась вода на Земле. Либо она уже была частью нашей планеты с самого начала ее формирования в солнечной туманности, либо попала на Землю с помощью астероидов и комет. Для поисков источника воды на Земле ученые изучают соотношение изотопов (разные версии одного химического элемента) на нашей планете и в метеоритах. Изотопный состав воды на Земли больше всего похож на примитивные метеориты (хранят в себе химический состав солнечной туманности, из которой были созданы планеты, а астероиды и кометы). Это значит, что вода на Земле появилась из той же химической среды, что и примитивные метеориты. Возможно, вода на Земле появилась из нескольких источников и часть ее была создана космосе задолго до образования Земли и остальной части Солнечной системы, а затем доставлена на Землю. Новое исследование, опубликованное The Astrophysical Journal, предполагает, что часть воды образовалась на Земле благодаря солнечному ветру, который создает Солнце, пишет Phys.

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Солнечный ветер представляет собой постоянный поток заряженных частиц, в основном протонов и электронов, которые исходят от Солнца. Ионы H+, которые являются просто протонами, являются наиболее распространенными частицами в солнечном ветре. Ученые предположили, что солнечный ветер может спровоцировать создание молекул воды, то есть H2O.

Для проверки этой гипотезы, ученые протестировали 14 минералов, содержащих кислород. Для этого они использовали технику поверхностной бомбардировки атомами и ионами водорода или дейтерия (изотоп водорода).

Во время экспериментов ученые проверяли, будут ли минералы производить воду под воздействием солнечного ветра. В результате оказалось, что молекулы воды создаются при бомбардировке минералов с кислородом ионами водорода и дейтерия. При этом ученые также подвергали минералы сильному ультрафиолетовому излучению, которое производит Солнце.

По словам ученых, попадание солнечного ветра на каменистые минералы с кислородом приводит к появлению реакции между ионами H+ и силикатными минералами с образованием воды и OH. Это может объяснить наличие воды в реголите на Луне и внутри астероидов.

Авторы исследования пришли к выводу, что кроме воды, которую Земля получила во время формирования, солнечный ветер мог создавать воду и она была доставлена на Землю даже после завершения процесса создания планеты с помощью ударов астероидов.

Атмосфера и магнитное поле Земли защищают нашу планету от солнечного ветра, поэтому он не мог создать воду прямо на поверхности Земли. Но ученые считают, что солнечный может создавать воду на поверхности астероидов, и вода, которая там возникла, затем попала на Землю в результате ударов по планете.

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