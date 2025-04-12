"Щоб не здуло вітром": у Китаї людей вагою до 50 кг закликають не виходити з дому (фото)

З п'ятниці по неділю в північних регіонах КНР спостерігатимуться сильні вітри, тому китайські ЗМІ попереджають, що людей вагою менше ніж 50 кг може "легко знести".

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Про це пише ВВС.

Хештеги про сильний вітер і попередження про те, що тих, хто важить менше ніж 50 кг, може знести, стали трендами в китайській соціальній мережі Weibo.

"Я так багато їм весь час тільки заради цього дня", — жартують китайці.

Зазначається, що через штормовий вітер уперше за десятиліття Пекін оголосив помаранчевий рівень небезпеки — другий за величиною в чотирирівневій системі погодних попереджень.

Мільйони людей у Китаї були змушені залишатися вдома. Кілька спортивних заходів, включно з першим у світі напівмарафоном за участю гуманоїдних роботів, перенесли.

Парки і туристичні пам'ятки були закриті, оскільки влада рекомендувала жителям уникати заходів на відкритому повітрі, а будівельні роботи і рух поїздів були припинені.

Дах заводу в Пекіні, що обвалився

Чиновники попередили людей про необхідність утриматися від відвідування гір і лісів, де пориви вітру, як очікується, будуть особливо сильними. Водночас тисячі дерев було укріплено або обрізано, щоб запобігти їхньому падінню.

Вітер виривав дерева з корінням Фото: REUTERS

The New York Times пише, що до ранку суботи в Пекіні було повалено понад 400 дерев, а майже 7000 осіб було евакуйовано.

Зламані в Пекіні дерева Фото: Weibo/ Van有引力

South China Morning Post повідомляє, що найвища зафіксована швидкість вітру становила 162 км/год.

Через негоду в аеропорту Пекіна було скасовано понад 400 рейсів. Також було призупинено високошвидкісне залізничне сполучення з Шанхаєм, Гуанчжоу і Тяньцзінем.

Сотні рейсів було скасовано через сильний вітер

Агентство "Сіньхуа", з посиланням на місцеву метеорологічну службу повідомляє, що в північно-східній провінції Китаю Ляонін очікується падіння температури на 12 градусів Цельсія. У деяких районах пройдуть помірні дощі, які перейдуть у мокрий сніг, за якими підуть сильні снігопади та екстремальні хуртовини.

Очікується, що вітер почне слабшати в неділю ввечері.

Нагадаємо, вчені повідомили про найвищу зареєстровану швидкість вітру.

Фокус писав, що в лютому в Австралії на землю впала величезна вітряна турбіна. Вона не витримала сильного вітру.