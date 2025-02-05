Величезна вітряна турбіна звалилася після сильного вітру: місцеві жителі обурені

За словами австралійського фермера Адама Волтона, його хвилює загроза нових аварій на вітряній електростанції Беррібанк.

Related video

В Австралії обвалилася одна з вітряних турбін електростанції Беррібанк, що на захід від Джилонга у штаті Вікторія. Про це пише портал ABC News.

Уряд повідомив, що частина вітряної турбіни відвалилася рано вранці у вівторок після того, як у деяких частинах штату пройшли грози і руйнівні вітри. Метеорологи зафіксували пориви вітру до 60 км/год у Беррібанку в понеділок увечері і 70 км/год напередодні.

На фотографіях з місця події видно, що лопаті величезної вітряної турбіни впали на землю. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав, проте навколо турбіни було створено зону відчуження. Іспанська компанія Naturgy, що управляє вітряною електростанцією Berrybank, заявила, що об'єкт тимчасово закрито для забезпечення безпеки персоналу.

Фото: ABC News

"Роботу решти вітряних турбін проєкту припинено, а майданчик надійно захищено. Ведеться розслідування для встановлення першопричини інциденту", — повідомив представник Naturgy.

Зі свого боку член парламенту від виборчого округу Полварт Річард Ріордан зазначив, що місцеві громади починають непокоїтися з приводу вітряних електростанцій на заході штату Вікторія.

"Менш ніж за 12 місяців у нас були неконтрольовані пожежі, смерть на будмайданчику, падіння осколків... а тепер ще й ціла вітряна турбіна звалилася на пасовище", — сказав Річард Ріордан.

Важливо

Вирішує важливу проблему: розроблено вітряну турбіну з дерев'яними лопастями (фото)

Так, місцевий фермер Адам Волтон заявив, що його хвилює можливість нових обвалень у майбутньому. Він також вказав на те, що це не перша така турбіна, і, ймовірно, не остання.

"Я думав, що вони називаються вітряними турбінами, а не турбінами легкого бризу", — сказав фермер.

У виданні також зазначили, що цей інцидент стався після загибелі робітника на вітряній електростанції Golden Plains у листопаді минулого року, що спричинило численні скарги та гнів місцевої громади.

Нагадаємо, раніше у Великій Британії загорілася турбіна на вітряній електростанції Колдхем, розташованій у графстві Кембриджшир. За словами представника пожежно-рятувальної служби, причиною загоряння став "нещасний випадок".

Також повідомлялося, що у найпотужнішої у світі вітряної турбіни MySE 18.X від компанії Mingyang поламалися кілька лопатей лише за кілька місяців після того, як вітряк встановили в китайській острівній провінції Хайнань.