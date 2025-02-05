Огромная ветряная турбина рухнула после сильного ветра: местные жители возмущены
По словам австралийского фермера Адама Уолтона, его волнует угроза новых аварий на ветряной электростанции Беррибанк.
В Австралии обрушилась одна их ветряных турбин электростанции Беррибанк, что к западу от Джилонга в штате Виктория. Об этом пишет портал ABC News.
Правительство сообщило, что часть ветряной турбины отвалилась рано утром во вторник после того, как в некоторых частях штата прошли грозы и разрушительные ветры. Метеорологи зафиксировали порывы ветра до 60 км/ч в Беррибанке в понедельник вечером и 70 км/ч накануне.
На фотографиях с места происшествия видно, что лопасти огромной ветряной турбины рухнули на землю. В результате инцидента никто не пострадал, однако вокруг турбины была создана зона отчуждения. Испанская компания Naturgy, управляющая ветряной электростанцией Berrybank, заявила, что объект временно закрыт для обеспечения безопасности персонала.
"Работа оставшихся ветряных турбин проекта приостановлена, а площадка надежно защищена. Ведется расследование для установления первопричины инцидента", — сообщил представитель Naturgy.
В свою очередь член парламента от избирательного округа Полварт Ричард Риордан отметил, что местные общины начинают беспокоиться по поводу ветряных электростанций на западе штата Виктория.
"Менее чем за 12 месяцев у нас были неконтролируемые пожары, смерть на стройплощадке, падение осколков… а теперь еще и целая ветряная турбина рухнула на пастбище", — сказал Ричард Риордан.Важно
Так, местный фермер Адам Уолтон заявил, что его волнует возможность новых обрушений в будущем. Он также указал на то, что не первая такая турбина, и, вероятно, не последняя.
"Я думал, что они называются ветряными турбинами, а не турбинами легкого бриза", — сказал фермер.
В издании также отметили, что этот инцидент последовал за гибелью рабочего на ветряной электростанции Golden Plains в ноябре прошлого года, что вызвало многочисленные жалобы и гнев местного сообщества.
Напомним, ранее в Великобритании загорелась турбина на ветряной электростанции Колдхэм, расположенной в графстве Кембриджшир. По словам представителя пожарно-спасательной службы, причиной возгорания стал "несчастный случай".
Также сообщалось, что у самой мощной в мире ветряной турбины MySE 18.X от компании Mingyang поломались несколько лопастей всего через несколько месяцев после того, как ветряк был установлен в китайской островной провинции Хайнань.