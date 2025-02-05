Огромная ветряная турбина рухнула после сильного ветра: местные жители возмущены

По словам австралийского фермера Адама Уолтона, его волнует угроза новых аварий на ветряной электростанции Беррибанк.

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В Австралии обрушилась одна их ветряных турбин электростанции Беррибанк, что к западу от Джилонга в штате Виктория. Об этом пишет портал ABC News.

Правительство сообщило, что часть ветряной турбины отвалилась рано утром во вторник после того, как в некоторых частях штата прошли грозы и разрушительные ветры. Метеорологи зафиксировали порывы ветра до 60 км/ч в Беррибанке в понедельник вечером и 70 км/ч накануне.

На фотографиях с места происшествия видно, что лопасти огромной ветряной турбины рухнули на землю. В результате инцидента никто не пострадал, однако вокруг турбины была создана зона отчуждения. Испанская компания Naturgy, управляющая ветряной электростанцией Berrybank, заявила, что объект временно закрыт для обеспечения безопасности персонала.

Фото: ABC News

"Работа оставшихся ветряных турбин проекта приостановлена, а площадка надежно защищена. Ведется расследование для установления первопричины инцидента", — сообщил представитель Naturgy.

В свою очередь член парламента от избирательного округа Полварт Ричард Риордан отметил, что местные общины начинают беспокоиться по поводу ветряных электростанций на западе штата Виктория.

"Менее чем за 12 месяцев у нас были неконтролируемые пожары, смерть на стройплощадке, падение осколков… а теперь еще и целая ветряная турбина рухнула на пастбище", — сказал Ричард Риордан.

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Так, местный фермер Адам Уолтон заявил, что его волнует возможность новых обрушений в будущем. Он также указал на то, что не первая такая турбина, и, вероятно, не последняя.

"Я думал, что они называются ветряными турбинами, а не турбинами легкого бриза", — сказал фермер.

В издании также отметили, что этот инцидент последовал за гибелью рабочего на ветряной электростанции Golden Plains в ноябре прошлого года, что вызвало многочисленные жалобы и гнев местного сообщества.

Напомним, ранее в Великобритании загорелась турбина на ветряной электростанции Колдхэм, расположенной в графстве Кембриджшир. По словам представителя пожарно-спасательной службы, причиной возгорания стал "несчастный случай".

Также сообщалось, что у самой мощной в мире ветряной турбины MySE 18.X от компании Mingyang поломались несколько лопастей всего через несколько месяцев после того, как ветряк был установлен в китайской островной провинции Хайнань.