Гроза, штормовые порывы и температура до +22: какой будет погода 13 марта

В столице в этот день температура воздуха поднимется до +18 градусов, а во второй половине дня вероятен дождь.

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В четверг, 13 марта в Украине ожидается сильный ветер, а на западе, местами в центре и на севере — грозы. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

"Завтра циклон над Польшей будет забрасывать к нам атмосферные фронты с дождями — дожди пройдут там, где и грозы на западе, севере и в центральных областях. Вечером немного подождет еще и на Харьковщине. На остальной территории — без существенных осадков", — рассказала она.

Специалист добавила, что в этот день на всей территории страны ожидается сильный ветер южных направлений, местами штормовые порывы до 15-20 метров в секунду. Умеренным ветер будет на крайнем востоке.

На всей территории Украины в течение дня температура воздуха поднимется до +15...+22 градусов. Однако из-за ветра она будет ощущаться несколько прохладнее.

Погода в столице Украины

В Киеве 13-го марта продлится теплая погода, вдеть температура воздуха поднимется до +18 градусов. В этот день ожидается ветреная погода с периодическими штормовыми порывами южного ветра до 15-20 метров в секунду. Во второй половине дня или вечером в столице более вероятен дождь.

Ранее представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказывала, что термометры и в дальнейшем будут фиксировать "плюсы" — воздух будет прогреваться до показателей выше +10 градусов. Однако, по словам синоптика, во второй половине месяца может быть определенное снижение температуры.

По прогнозам Украинского гидрометеорологического центра с середины недели в Украину придет похолодание. В частности, 14-15 марта температура в Украине резко упадет, вероятны дожди и даже мокрый снег.