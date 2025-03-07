Солнечное 8 марта и "заливы холода": какой будет погода в марте (карта)

Синоптик Наталья Птуха рассказала, что в Украине ожидается весеннее тепло до +18 градусов. В целом средняя месячная температура должна превысить норму, но в Укргидрометцентре прогнозируют похолодание.

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После зимних холодов в Украину пришла настоящая весна. Как долго продержится такая теплая и солнечная погода, в интервью "24 Каналу" рассказала представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Погода на месяц: прогноз на 8 марта

В эти выходные теплее всего будет на юге — до +18 градусов, в остальных областях столбики термометров будут фиксировать от +10 до +16 градусов. Осадков не предвидится, будет теплая и весенняя погода с прояснениями.

Прогноз погоды в Украине на 8 марта Фото: Укргидрометцентр

Погода на месяц: когда будет похолодание

Пока снижение температуры в Украине не прогнозируют. Термометры и в дальнейшем будут фиксировать "плюсы" — воздух будет прогреваться до показателей выше +10 градусов. Однако, по словам синоптика, в марте все же могут быть "заливы холода".

"В принципе мы их во второй половине марта ожидаем. Определенное снижение может быть. Надеемся, что не критическое, но на несколько градусов температура все же колебаться будет, не может она постоянно удерживаться в пределах вот таких +15 — +17 градусов", — пояснила она.

Погода на месяц: ждать ли аномальной жары

Пока температуры выше +20 градусов не предвидится. Такие показатели возможны лишь в отдельных местах. Однако преимущественно в юго-западных областях столбики термометров будут фиксировать до +17 градусов.

По прогнозу Укргидрометцентра, средняя месячная температура будет в пределах от +1 до +7 градусов, то есть на 1-1,5 градуса выше нормы.

"Это означает, что если сейчас у нас высокие значения температуры, то в дальнейшем может быть определенное снижение. Надеемся, значительных превышений температуры, как, например, в январе, не будет", — уточнила Птуха.

Сейчас в Украине — настоящая весна, но в дальнейшем не исключены колебания температуры.

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Вечером 6 марта Россия ударила ударными БПЛА по Одесской области. В ОВА информировали о домах в пригороде Одессы, охваченных огнем.